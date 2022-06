Amazfit lance une montre connectée avec suivi GPS à moins de 60 euros

Amazon Brésil a mis en ligne la page d'une nouvelle montre Amazfit, la Bip 3, lancée à 55 euros et intégrant un suivi GPS.

À côté de ses montres haut de gamme GTR 3 Pro, Zepp Z ou T-Rex Pro, Amazfit propose également une gamme de smartwatch à prix bien plus accessibles avec ses Amazfit Bip. Trois ans après la sortie du dernier modèle en date, l’Amazfit Bip 2, le constructeur chinois vient de présenter sa nouvelle génération, l’Amazfit Bip 3.

Comme le rapporte le site GSM Arena, Amazfit vient en effet d’annoncer sa nouvelle montre connectée Bip 3 au Brésil où la smartwatch est d’ores et déjà disponible à la vente sur Amazon. Comme les précédentes générations d’Amazfit Bip, la montre se distingue par un prix particulièrement accessible, à 279 réals brésiliens, soit 54,50 euros. Surtout, pour ce prix, la toquante propose une fiche technique plus qu’intéressante.

Alors qu’on a droit à une montre proposée au tarif d’un simple bracelet connecté, on pourrait s’attendre à n’avoir qu’un simple traqueur de pas avec un écran et un suivi de la fréquence cardiaque. Que nenni.

L’Amazfit Bip 3 ne se contente pas de compter le nombre de pas. Elle est en effet équipé d’un suivi de la fréquence cardiaque en continu. La montre peut également prévenir si votre pouls est trop élevé et embarque un capteur de saturation en oxygène dans le sang SpO2. Elle embarque également un suivi des phases de sommeil ainsi que plusieurs fonctionnalités liées au bien-être comme le suivi du stress, des exercices de respiration ainsi qu’un suivi du cycle menstruel.

Concernant le design, on a droit ici à une montre à écran LCD TFT carré de 1,69 pouce de diagonale avec une densité de 237 pixels par pouce. La montre est par ailleurs dotée d’un unique bouton sur le côté droit. Plus de 50 cadrans sont proposés sur la Bip 3, dont deux personnalisables. Notons également que la toquante est certifiée 5 ATM et peut donc être utilisée pour de la natation à faible profondeur en plus de 60 autres activités. Du côté de l’autonomie, Amazfit annonce jusqu’à 11 jours d’autonomie.

Le GPS de Schrödinger

On notera toutefois que, si l’Amazfit Bip 3 est déjà disponible sur Amazon Brésil — avec des livraisons prévues à partir de début juillet — elle n’est pas encore présente sur le site brésilien du constructeur. Par ailleurs, certains éléments présents semblent correspondre à un nom différent — Amazfit Crater — tandis que d’autres se réfèrent à une certaine Amazfit Crater Pro. Il semble donc que la publication de la fiche produit sur Amazon ait été quelque peu précipitée. Du côté des caractéristiques techniques, on ignore ainsi si la Bip 3 est la « Crater » ou la « Crater Pro ». La page d’Amazon indique en effet que la « Crater Pro » est dotée d’un GPS intégré — une fonction généralement présente sur les montres haut de gamme — tandis que la « Crater » ne peut profiter que du GPS du smartphone.

On devrait en savoir plus sur l’Amazfit Bip 3 lors de sa présentation en bonne et due forme par le constructeur. Logiquement, celle-ci devrait avoir lieu dans les prochaines semaines. Reste encore à savoir si la smartwatch sera également commercialisée en France et à quel prix.

