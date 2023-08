Ce n’est vraiment pas le moment pour acheter une enceinte Amazon Echo

Il semblerait qu'Amazon s'apprête à présenter de nouvelles enceintes dans sa gamme Echo. Autant dire que ce n'est pas le moment pour en acheter une nouvelle.

Dans quelques jours, c’est le mois de septembre. C’est le moment de la rentrée, des évènements « back to school », de l’IFA, mais aussi des grandes annonces tech du semestre. Nous sommes partis pour deux mois intenses où les grands noms du secteur vont défiler pour dévoiler tour à tour de nouveaux produits.

Parmi les plus attendus, on peut évidemment citer Apple (iPhone, AirPods, MacBook…), ou Google (Pixel), mais on peut également penser à Amazon, dont la date de la conférence vient de fuiter.

Selon Mark Gurman, célèbre journaliste de Bloomberg, Amazon pourrait tenir un évènement le 20 septembre consacré à ses « nouveaux produits ». Si la date se confirme, elle s’avèrerait moins tardive que l’année dernière (28 septembre 2022), et donc plus proche de la keynote d’Apple dédiée à l’iPhone 15, tout juste datée elle aussi.

In what will be the first of two (yes) tech event announcements today, Amazon says its new devices event will be held on September 20th, 8 days after the iPhone 15 event.

— Mark Gurman (@markgurman) August 29, 2023