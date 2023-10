Plus audiophile, cinéphile et intelligent, l’Echo Show 8 (3e gen) est disponible en France

Alors que la fin d’année se rapproche, Amazon se veut très offensif avec ses produits Alexa et lance un Echo Show 8 qui connaît une profonde refonte pour un usage plus intelligent et plus multimédia.

Mise à jour du 26 octobre 2023 :

L’Amazon Echo Show 8 est désormais disponible à l’achat en France au prix de 169,99 euros. On peut le trouver en noir ou en blanc sur Amazon.

Article du 20 septembre 2023 :

Progressivement, Amazon actualise l’ensemble de ses produits dédiés à Alexa. Après une l’Echo Pop et un nouvel Echo Show 5, l’américain lance un Echo Show 8 de troisième génération. Un produit qui évolue aussi bien esthétiquement que technologiquement.

Echos Show 8 : il en a dans le bulbe

Au niveau du design, nous avons un produit bien plus raffiné avec écran recouvert de verre bord à bord. Cela donne un aspect plus haut de gamme au produit et si vous retournez l’écran vous découvrirez un dos totalement repensé.

Il est plus imposant avec un profil en « bulbe », qui cache un nouveau système de haut-parleur. Ce dernier promet d’être plus puissant, mais pas uniquement. Ainsi, il propose en prime une véritable spatialisation du son. Certes, ce ne sera pas du Dolby Atmos et devons encore juger de la qualité, mais cette évolution souligne l’ambition d’Amazon de faire de ses écrans des supports multimédias complets.

Les micros ne sont plus seulement là pour permettre à l’écran de capter vos ordres vocaux. Ils vont servir à calibrer le rendu sonore en fonction de la configuration de votre pièce. La promesse est d’offrir un son réellement digne d’une bonne enceinte domestique, l’intelligence en plus.

L’Echo Show 8 embarque Alexa AI, la nouvelle version de l’assistant vocal d’Amazon, qui exploite les avancées de la maison dans le domaine de l’intelligence artificielle. Ainsi, Alexa devrait être 40 % plus efficient en usage local. Le produit faisant également office de hub Matter, cela ouvre des perspectives intéressantes dans le cadre de la maison connectée.

En parallèle, cet écran connecté devrait gagner en qualité lors des appels vidéo grâce à sa nouvelle caméra. Celle-ci aura d’ailleurs un nouvel usage. Elle détectera votre proximité avec l’Echo Show 8 et adaptera l’affichage en fonction de votre distance avec l’écran. Plus vous serez éloigné de l’écran et plus l’affichage sera grand en taille. En vous rapprochant, l’écran modifiera l’affichage pour offrir des informations plus complètes.

Le nouvel Amazon Echo Show 8 est disponible en précommande à partir d’aujourd’hui, mais uniquement aux États-Unis, pour des livraisons en octobre 2023. Son prix sera de 149,99 dollars et nous n’avons pas encore d’information pour la disponibilité en Europe.