Echo Show 5 2023 : le dernier écran connecté d’Amazon est déjà bradé à -41 %

Amazon vient tout juste de sortir son nouvel Echo Show 5, un écran connecté qui promet quelques améliorations par rapport à la version de 2021. Il a beau avoir été lancé tout récemment, ce modèle bénéficie déjà d'une promotion non négligeable : au lieu de 109,99 euros, l'Echo Show 5 est disponible à 64,99 euros sur Amazon.

La dernière version de l’Echo Show 5, l’un des écrans connectés d’Amazon dotés de l’assistant Alexa, datait de 2021. Jusqu’à aujourd’hui, ce modèle n’avait bénéficié d’aucune amélioration. La marque américaine a heureusement rectifié le tir et a lancé son tout nouvel Echo Show 5, version 2023. La promesse d’Amazon : un écran connecté toujours aussi pratique, une meilleure qualité sonore et une rapidité accrue. Si ce modèle vous fait de l’œil, sachez qu’à peine sorti, l’Echo Show 5 bénéficie déjà d’une réduction de 41 %.

Les points forts de l’Echo Show 5 (2023)

Un écran tactile connecté de 5,5 pouces

Une caméra intégrée

Compatible avec Matter

Lancé à 109,99 euros, l’Echo Show 5 est désormais proposé à 64,99 euros sur Amazon.

Un écran connecté polyvalent

Comme son prédécesseur, l’Echo Show 5 version 2023 se présente sous la forme d’un écran connecté tactile de 5,5 pouces et particulièrement compact. Ce Smart Display a par exemple toute sa place sur une table de chevet dans une chambre, sur le plan de travail de la cuisine ou bien sur un meuble du salon, d’autant plus qu’il est capable d’afficher toute une série d’informations utiles au quotidien. Il permet par exemple de consulter l’heure, la météo du jour ou encore son agenda en un clin d’œil, de suivre chaque étape d’une recette de cuisine ou encore de programmer des alarmes.

Mais ce n’est pas tout : l’Echo Show 5 peut aussi permettre de regarder des films ou des séries sur des applications de streaming, même si la qualité de l’écran ne remplace naturellement pas celle d’une tablette ou d’un téléviseur. D’ailleurs, notez que Netflix n’est actuellement pas compatible avec la 3e génération de l’Echo Show 5. Globalement, Amazon promet que ce nouvel Echo Show 5 est plus rapide, mais aussi doté d’une meilleure qualité sonore, avec des voix plus claires et des basses plus profondes, ce qui est bien plus appréciable si l’on souhaite utiliser l’Echo Show 5 comme une enceinte d’appoint. En outre, tout comme le modèle de 2021, l’Echo Show 5 intègre une petite caméra de 2 mégapixels : l’écran peut ainsi faire office de caméra de surveillance pour vous permettre de garder un œil sur votre domicile en votre absence. Un petit cache peut aussi être placé sur l’objectif pour ne pas que la caméra filme 24h/24.

Un hub pour piloter ses objets connectés

Évidemment, l’Echo Show 5 embarque l’assistant Alexa, capable de répondre à diverses requêtes vocales. Les fameux Skills, qui permettent de personnaliser l’expérience via des applications tierces, sont aussi de la partie. Mais là où l’Echo Show 5 peut s’avérer réellement utile au quotidien, c’est au niveau de la domotique. En effet, l’écran peut servir à piloter les objets connectés présents chez soi avec de simples commandes faites à Alexa. Pour couronner le tout, ce nouveau modèle est compatible avec Matter, la nouvelle norme universelle des objets connectés qui va faciliter la connexion et le contrôle des produits de différentes marques pour la maison connectée. Autrement, le Wi-Fi et le Bluetooth sont aussi de la partie pour contrôler vos objets connectés.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans connectés du moment.

