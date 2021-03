Amazon Fire TV débarque sur les SUV premium de Jeep

Wagoneer, la nouvelle sous-marque premium de Jeep, va proposer l'interface Fire TV à bord de ses véhicules.

Wagoneer désignait auparavant le modèle haut de gamme des SUV Jeep, avant l’arrêt de sa production dans les années 90. Comme l’a fait Citroën en 2009 avec DS, le constructeur américain ressuscite un produit premium en le transformant en sous-marque.

Deux nouveaux SUV, les Wagoneer et Grand Wagoneer, seront annoncés le 11 mars. En attendant leur arrivée, Stellantis, la société née de la fusion de PSA et FCA, a annoncé que ces deux véhicules bénéficieront de Fire TV for Auto, permettant ainsi aux passagers de profiter de l’interface de divertissement pendant leurs trajets.

Un système de divertissement signé Amazon

Fire TV for Auto n’est pas destiné à remplacer le système d’infodivertissement des Wagoneer. Il s’interface avec le système Uconnect 5, lui-même basé sur Android et permet aux passagers d’accéder à l’interface Fire TV pour regarder des films et séries et jouer à des jeux. Les utilisateurs pourront également consulter la navigation et régler la climatisation depuis leurs écrans individuels. Pour les possesseurs de Fire TV, il sera simple de commencer à regarder un film ou une série à la maison et la terminer en voiture, puisque le compte Amazon de l’utilisateur est synchronisé entre les deux écrans.

En tant que marque premium, Wagoneer ne néglige aucun des passagers. Ainsi, ceux à l’arrière pourront regarder le même programme ou deux contenus distincts simultanément. De plus, le passager avant pourra également accéder à Fire TV grâce à l’écran central, puisqu’un filtre de confidentialité isolera le contenu du conducteur. Ce dernier pourra tout de même accéder à Fire TV une fois à l’arrêt.

Il sera également possible de télécharger des films et séries, ce qui sera particulièrement utile lorsque le trajet empruntera des zones sans couverture réseau. Une télécommande dédiée à Fire TV for Auto sera également proposée. Elle intégrera un microphone, permettant d’interagir facilement avec Alexa.

Stellantis annonce une disponibilité à l’automne 2021 en Amérique du nord. En revanche, aucune précision n’est apportée concernant l’arrivée de Fire TV chez d’autres constructeurs, qu’ils fassent partie du groupe ou non. Il serait particulièrement intéressant de savoir si les véhicules Peugeot, Citroën, Opel et DS, qui font désormais partie de Stellantis, bénéficieront à terme de Fire TV. Rien n’est moins sûr, d’autant plus que Uconnect 5 est pour l’instant réservé aux marques Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, et Lancia. Par ailleurs, PSA avait annoncé il y a quelques mois son intention d’utiliser Android Automotive sur ses voitures à partir de 2023.