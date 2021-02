AMD pourrait solliciter des utilisateurs pour régler un problème sur ses cartes mères

Sur Reddit, AMD a reconnu que certaines cartes mères sous chipset de série 500 rencontraient des problèmes de connectivité USB. Pour tenter de les comprendre, la firme pourrait se rapprocher directement de certains utilisateurs…

Votre carte mère AMD A520, B550 ou X570 fait des siennes en matière de connectivité USB ? Vous n’êtes visiblement pas seul. Dans un message partagé ce week-end sur Reddit, la firme indique avoir connaissance d’un problème « intermittent » de connectivité USB sur ses cartes mères utilisant un chipset de série 500.

Plus intéressant, la firme explique que pour mieux cerner le problème elle pourrait contacter dans les prochains jours certains utilisateurs concernés, abonnés au flux r/Amd sur Reddit. En l’occurrence, AMD aimerait surtout recueillir des diagnostics détaillés sur un plus large échantillon de configurations.

AMD mène l’enquête… et pourrait éventuellement avoir besoin de vous

« AMD est au courant de rapports selon lesquels un petit nombre d’utilisateurs connaît des problèmes intermittents de connectivité USB, signalés sur les chipsets de la série 500. Nous avons analysé la racine du problème, mais, à l’heure actuelle, nous aimerions demander l’aide de la communauté pour une petite sélection de configurations matérielles supplémentaires », explique AMD dans son message, avant de préciser que cette prise de contact se ferait surtout par l’intermédiaire de Reddit.

« Dans les prochains jours, certains utilisateurs de r/Amd pourront être contactés directement par un représentant d’AMD (u/AMDOfficial), et via un message privé sur Reddit, pour obtenir plus d’informations », lit-on.

AMD précise que les utilisateurs contactés seront invités, s’ils le souhaitent, à communiquer des informations détaillées sur leur système. Il leur sera aussi demandé de détailler la méthode permettant de reproduire le problème rencontré chez eux, mais aussi de partager à AMD toute information utile permettant de comprendre le bug rencontré. Notez que vous pouvez directement vous tourner vers le formulaire d’AMD si vous rencontrez vous aussi ce problème de connectivité et que vous voulez donner un coup de main.

AMD promet que plus d’informations seront transmises à la communauté lorsque les causes de cette connectivité capricieuse sur certaines configurations seront identifiées.