l’iPhone 13 arriverait vite, avec une annonce dans tout juste un mois

Selon des analystes de Wedbush, Apple dévoilerait ses nouveaux iPhone d'ici un mois, plus précisément sur la troisième semaine de septembre. Si la chose se confirme, la marque reviendrait alors à son créneau de lancement habituel après avoir été contrainte, l'année dernière, de décaler l'annonce de ses iPhone 12 en octobre.

Quand pourrons-nous tâter l’iPhone 13 ? Très bientôt, nous rapporte Apple Insider. D’après Wedbush, Apple aurait pour projet de dévoiler sa nouvelle gamme d’iPhone sur la troisième semaine de septembre, soit dans tout juste un mois. Il s’agirait alors pour le groupe de renouer avec son planning traditionnel d’annonce après le décalage en octobre imposé l’année dernière par les conditions sanitaires.

Dans une note aux investisseurs, les analystes de Wedbush chargés de surveiller la chaîne d’approvisionnement d’Apple en Asie estiment que l’iPhone 13 représenterait déjà à lui seul 35 à 45 % des iPhone assemblés sur ce troisième trimestre 2021. Le signe d’un lancement en septembre pour la banque d’investissement californienne, qui explique avoir « une assurance accrue » qu’Apple reviendra bien cette année à son créneau de lancement habituel pour l’iPhone. « Du point de vue du calendrier, nous pensons que le lancement de l’iPhone 13 est prévu pour la troisième semaine de septembre », assure ainsi Wedbush.

90 millions d’iPhone 13 prêts à sortir des usines ?

Les prédictions des analystes ont par ailleurs été revues à la hausse en ce qui concerne les volumes de production. La gamme d’iPhone 13 serait ainsi fabriquée à hauteur de 90 millions d’unités d’après les dernières estimations, tandis que les prévisions pour l’iPhone 12 l’année dernière montaient à 80 millions environ. Toujours d’après Wedbush, cette potentielle production en hausse de 10 % serait la résultante de l’apparition de la 5G sur les iPhone. Une nouveauté introduite en 2020, qui continuerait pourtant de booster la demande en 2021 avec l’iPhone 13.

Selon la banque californienne, les ventes seraient d’autant plus importantes que 250 millions des 975 millions d’iPhone en circulation à travers le monde auraient 3 ans et demi. De quoi encourager de nombreux consommateurs à un renouvellement de leur appareil. Le passage supposé à une option pour 1 To de stockage (contre 512 Go maximum à l’heure actuelle) pourrait aussi, dans une moindre mesure, être un déclencheur d’achat en faveur de l’iPhone 13.

Comme le souligne Apple Insider, Wedbush n’est pas seul à pressentir un lancement en septembre pour les iPhone 13. Récemment, le cabinet TrendForce allait lui aussi dans le même sens, sans toutefois évoquer une semaine en particulier.