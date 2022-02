MacBook Pro : Apple préparerait un modèle M2 en 2022, les premiers détails

On attendait avant tout un MacBook Air M2, mais il faudrait aussi compter sur un nouveau MacBook Pro.

Apple serait prêt à remplacer les MacBook Pro M1 Pro et M1 Max lancés il y a à peine quelques mois ? Pas vraiment. Pour comprendre ces nouvelles indiscrétions du journaliste Mark Gurman de Bloomberg sur un MacBook Pro M2 prévu en 2022, il faut relire la gamme proposée par Apple aujourd’hui.

Apple commercialise en réalité deux MacBook Pro complètement différents sur sa boutique. D’un côté le modèle 13 pouces, qui est peu ou prou un MacBook Air amélioré, et de l’autre les MacBook Pro 14 et 16 pouces. Ce sont ces derniers qu’Apple a renouvelés avec ses puces M1 Pro et M1 Max. C’est le premier qui aurait le droit à une refonte en 2022, comme son petit frère le MacBook Air.

D’après Mark Gurman, Apple serait prêt à lancer un MacBook Pro équipé d’une puce Apple M2 en novembre. Cette puce ne devrait pas offrir le niveau de performances des M1 Pro et M1 Max, mais proposer mieux que la puce M1. On imagine que cela passerait notamment par une amélioration du CPU, mais pas du GPU. La puce graphique était l’atout des puces Pro et Max qui permettent de faciliter le travail des professionnels, notamment dans le montage vidéo.

Toujours d’après le journaliste, le MacBook Pro M2 ferait aussi l’impasse sur une autre fonction important des MacBook Pro de la fin 2021 : l’écran ProMotion à 120 Hz. Dans notre test, nous avions été particulièrement éblouis par les prouesses de cet écran miniLED proposé par Apple qui rivalisait avec l’Oled. Le MacBook Pro M2 devrait donc proposer un écran plus conventionnel, probablement LCD.

Espérons que le MacBook Pro aura tout de même le droit à un redesign. La version M1 aujourd’hui au catalogue manque sérieusement d’attrait face au MacBook Air et aux autres MacBook Pro.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.