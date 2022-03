iOS 15.4 : la batterie de votre iPhone se vide rapidement ? Pour Apple, c’est normal

Bon nombre d'utilisateurs se plaignent d'un drain de batterie plus important depuis la mise à jour vers iOS 15.4. Le service technique d'Apple se veut rassurant.

La semaine dernière, Apple a déployé la mise à jour vers iOS 15.4 sur les iPhone compatibles, apportant quelques fonctionnalités attendues, comme l’usage de Face ID avec un masque et de nouveaux émojis, mais aussi une vague de critiques concernant la gestion de la batterie. Selon certains, l’autonomie serait grandement dégradée.

Une mise à jour qui divise

Que ce soit sur Reddit ou sur Twitter, les témoignages sont nombreux, à défaut d’être unanimes. Si certains déclarent que l’autonomie de leur iPhone a augmenté après cette mise à jour, on peut lire également des personnes trouvant l’autonomie de cette version « absolument ridicule » ou « vraiment mauvaise ». Cela ne semble néanmoins suivre aucune logique précise. Aucun modèle d’iPhone ne semble particulièrement épargné ou plus affecté que les autres.

Interpellé, le service technique d’Apple s’est montré rassurant concernant ce problème que l’on voit remonter quasi systématiquement à chaque nouvelle mise à jour d’iOS. Il est rappelé qu’« il est normal que vos applications et fonctionnalités aient besoin d’être ajustées jusqu’à 48 heures après une mise à jour ». Lors d’une mise à jour, le système recrée les index de fichiers, ce qui peut prendre plus ou moins longtemps en fonction de la quantité de données stockées sur le téléphone. Durant ce processus, l’iPhone peut alors consommer davantage, notamment la nuit lorsqu’il est en veille.

Il faut garder l’œil ouvert

Après chaque mise à jour d’iOS, notamment les plus grosses, la question revient et les réponses sont souvent divisées. Si certaines versions se stabilisent d’elles-mêmes après quelques jours, d’autres contiennent de véritables problèmes de batterie, généralement corrigées rapidement par le biais d’une nouvelle mise à jour. Il faut donc garder ce point à l’œil et remonter le problème à Apple s’il venait à persister.

