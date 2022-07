Apple aimerait vous faire payer le plein d’essence directement sur CarPlay

Apple travaillerait avec plusieurs partenaires pour permettre aux utilisateurs de payer leurs pleins d'essence directement sur CarPlay, son système d'infodivertissement.

Vous aurez toujours besoin de vous déplacer jusqu’à la pompe pour remplir votre réservoir de carburant, mais Apple aimerait vous épargner l’étape du paiement au guichet. Comment ? En vous permettant de payer directement sur CarPlay, sa plateforme d’infodivertissement. Comme le précise Engadget, cette nouveauté avait été discrètement présentée à certains développeurs début juin, lors de la WWDC, mais il semble qu’elle commence peu à peu à prendre tournure chez Apple. La firme aurait d’ailleurs déjà commencé à travailler avec des partenaires pour rendre cette fonction de paiement possible.

Le déploiement de cette fonctionnalité pourrait quant à lui intervenir au travers de la grosse mise à jour de CarPlay, attendue plus tard cette année. Cette mise à jour doit commencer à mettre en place les importantes nouveautés d’interface (gestion de plusieurs écrans dans l’habitacle, ajout de widgets…) annoncées pour la plateforme, mais aussi les fonctions permettant entre autres de régler le chauffage, la climatisation et la radio directement depuis CarPlay… ou encore de voir la jauge de carburant.

Une entreprise texane déjà sur le coup

Plus concrètement, l’entreprise pétrolière texane HF Sinclair a d’ores et déjà annoncé vouloir proposer cette fonctionnalité au sein de ses stations services. La firme promet d’en dire plus dans les prochains mois, mais explique dès à présent que l’achat de carburant depuis CarPlay se fera au travers d’une application à télécharger, nécessitant une configuration initiale (il faudra notamment entrer ses informations de paiement). Quand tout sera correctement configuré, il sera possible de sélectionner une pompe spécifique sur l’écran de navigation pour faire le plein sans avoir à sortir sa carte bancaire.

Cette nouveauté s’inscrit dans la volonté affichée par Apple d’étoffer sérieusement l’expérience offerte par CarPlay. Dans un avenir proche, la plateforme d’infodivertissement devrait sérieusement évoluer pour devenir un élément central du véhicule. À tel point que certains analystes n’hésitent plus à considérer que CarPlay est nettement plus intéressant que le projet de voiture un temps envisagé chez Apple. « Oubliez l’Apple Car – l’Apple CarPlay est une plus grosse affaire », explique ainsi Horace Dedie, analyste pour le cabinet Asymco. « Il est très probable que CarPlay s’installe sur des millions et des millions de voitures, voire de centaines de millions ». Une dynamique qui est déjà bien engagée.

