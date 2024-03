Le commentaire de Tim Cook qui a coûté près d’un demi-milliard de dollars à Apple

Les mots ont un poids, surtout lorsqu'ils sont prononcés par le PDG d'une entreprise aussi importante qu'Apple.

En novembre 2018, Tim Cook, le PDG d’Apple, a fait une déclaration qui semblait anodine à l’époque, mais qui a fini par coûter cher à l’entreprise.

Lors d’une présentation des résultats financiers, il a évoqué la difficulté dans certains pays émergents, mais a assuré que la Chine n’entrait pas dans cette catégorie.

Cependant, quelques semaines plus tard, Apple a lancé un avertissement sur les résultats à venir, admettant que la situation en Chine n’était pas aussi florissante que prévu.

Cette déclaration a entraîné une chute de la capitalisation boursière d’Apple et une action en justice de la part d’investisseurs mécontents. Après une longue bataille juridique, Apple a finalement accepté de payer 490 millions de dollars pour régler ce litige.

Les mots ont un poids

Comme n’importe quelle entreprise, et surtout pour un groupe avec une valorisation si importante, les déclarations des PDG et autres CEO sont scrutées à la loupe par les investisseurs, les analystes et les médias.

Dans ce cas, la déclaration de Tim Cook a été interprétée comme une assurance que la Chine, le second marché d’Apple après les États-Unis, était solide. Cependant, la réalité était différente. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et le ralentissement économique mondial ont affecté la demande de produits Apple en Chine.

Lorsque Apple a lancé son avertissement sur les résultats à venir en Chine, la capitalisation boursière de l’entreprise a chuté de 74 milliards de dollars en une seule journée. C’est ce qui explique l’action en justice des investisseurs, et plus précisément des fonds de pension britanniques.

Apple a tenté de faire annuler la plainte, en expliquant que Tim Cook ne se prononçait pas sur la situation à venir en Chine lorsqu’il faisait l’éloge des performances d’Apple dans ce pays lors du précédent trimestre. Cependant, la juge Yvonne Gonzalez Rogers a rejeté cette argumentation, estimant que les propos de Tim Cook décrivaient aussi une tendance prévisionnelle pour les ventes, pas seulement une analyse sur le passé.

Après une longue bataille juridique, Apple a finalement accepté de payer 490 millions de dollars pour régler ce litige. Ce montant sera affecté aux investisseurs qui ont acheté des actions Apple entre le commentaire de Tim Cook en novembre et sa lettre de janvier. Bien que cette somme soit importante, elle ne représente qu’une fraction de la capitalisation boursière d’Apple, qui s’élève à plus de 2 000 milliards de dollars.