Warren Buffett fait le plein de cash et lâche du lest sur Apple : 276 milliards de dollars en cash

Warren Buffett, le légendaire investisseur, vient de frapper un grand coup. Berkshire Hathaway, son conglomérat, vient d’annoncer une montagne de cash record et une réduction de la moitié de sa participation dans Apple.

Berkshire Hathaway, le conglomérat dirigé par le célèbre Warren Buffett, a annoncé qu’il dispose désormais d’un tas de cash absolument vertigineux de près de 277 milliards de dollars (252 milliards d’euros) ! Mais d’où vient tout cet argent, me direz-vous ?

Simple ajustement ou changement de cap ?

Figurez-vous que Berkshire a vendu pour 75,5 milliards de dollars d’actions au deuxième trimestre. Et pas n’importe lesquelles : le groupe s’est notamment délesté d’une grosse partie de ses actions Apple et Bank of America. On parle quand même de 390 millions d’actions Apple vendues sur ce trimestre, après en avoir déjà vendu 115 millions au premier trimestre.

Mais ne vous y trompez pas : Berkshire reste un gros actionnaire d’Apple avec encore 400 millions d’actions en portefeuille, valorisées à 84,2 milliards de dollars.

Il est également important de replacer cette vente dans son contexte : le cours de l’action Apple a grimpé de 23 % au deuxième trimestre.

Ce mouvement marque la fin d’une stratégie d’investissement massif dans Apple, lancée en 2016. Buffett, longtemps réticent à investir dans la tech, prétextant ne pas la comprendre, avait changé d’avis face à la domination d’Apple et ses marges impressionnantes. Ce virage à 180 degrés avait surpris plus d’un observateur.

La stratégie de Buffett a toujours été d’investir dans des secteurs à très forte marge, avec des marques quasi imprenables en position dominante : Coca-Cola, American Express, compagnies d’assurances.

Apple cochait toutes ces cases avec sa marque puissante, ses clients fidèles et ses marges confortables.