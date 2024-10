Adieu iPod, iPhone 6, iPad de 6ᵉ gen et MacBook 12 : ce que signifie l’obsolescence chez Apple

Fini les réparations, adieu le support technique : Apple vient d’annoncer que les dernières générations d’iPod rejoignent la liste des produits obsolètes.

Avis aux nostalgiques et aux collectionneurs : Apple vient d’ajouter les deux dernières générations d’iPod à sa liste de produits obsolètes. Cette annonce marque la fin définitive d’une époque pour ces petits lecteurs qui ont révolutionné notre façon d’écouter de la musique au début des années 2000.

Mais que signifie exactement le terme « obsolète » dans le jargon Apple ? En gros, ça veut dire que si votre iPod Nano (7e génération) ou votre iPod Shuffle (4e génération) tombe en panne, vous pouvez dire adieu aux réparations officielles. Apple ne stocke plus les pièces détachées nécessaires et ne propose plus de service de réparation dans ses Apple Store.

Pour mettre les choses en perspective, rappelons que ces produits ne sont pas tout jeunes. Apple a arrêté de les vendre en 2017, ce qui signifie qu’ils ont déjà sept ans au compteur.

D’autres produits Apple touchés par l’obsolescence

L’iPod n’est pas le seul à faire ses adieux. L’iPhone 6, sorti en 2014, rejoint également le club des obsolètes. Fini les mises à jour iOS depuis la version 13, et même les mises à jour de sécurité se font rares. Si vous êtes encore l’heureux propriétaire d’un iPhone 6, il est peut-être temps de songer à une mise à niveau, surtout si la sécurité de vos données vous tient à cœur.

Le MacBook 12 pouces de 2017 et l’iPad de 6ᵉ génération passent au statut « vintage ». C’est le purgatoire des produits Apple : ils ne sont pas encore totalement obsolètes, mais leurs jours sont comptés. Vous pouvez encore espérer une réparation, mais uniquement si les pièces sont disponibles. Autant dire que c’est un peu la loterie.