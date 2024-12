Avec iOS 18.2, les requêtes en langage naturel s’invitent dans Apple Music… mais pas que

Apple étend la prise en charge des requêtes en langage naturel à deux applications centrales dans son offre logicielle : Apple Music et Apple TV. Rechercher des contenus sur ces deux plateformes devrait ainsi devenir plus ludique… et surtout plus spontané.

Avec iOS 18.2, la recherche d’Apple Music devient plus intelligente // Source : Apple

Disponible en bêta publique depuis un peu plus d’un mois, iOS 18.2 devrait commencer à être déployée en version finale la semaine prochaine. À l’occasion de son passage en version Release Candidate, dernière grande étape avant le lancement, on apprend que cette nouvelle version d’iOS embarque une nouveauté intéressante vouée à la recherche sur les applications Apple Music et Apple TV.

Avec iOS 18.2, Apple implémente en effet les requêtes en langage naturel dans la recherche d’Apple Music et Apple TV. Cet ajout concerne également iPadOS 18.2, macOS Sequoia 15.2, tvOS 18.2, et HomePod 18.2, pour s’étendre à l’ensemble des appareils Apple.

La recherche d’Apple Music et Apple TV bientôt plus futée

Le meilleur VPN pour les appareils Apple En ce moment, le VPN le plus performant du marché offre 6 mois d’abonnement gratuits ! Idéal pour iPhone, Mac et iPad.

Disponibles pour l’instant en langue anglaise, les recherches en langage naturel devraient se matérialiser assez vite en français sur les deux applications.

Cette nouveauté permettra aux utilisateurs de demander par exemple à Apple Music de leur trouver des morceaux « relaxants », « qui parlent de chat », ou même des chansons « dans un style proche de celui de Taylor Swift », le tout en formulant ces requêtes avec leurs propres mots.

La démarche est d’ailleurs exactement la même sur Apple TV. Il sera par exemple possible de demander au service des « films sur des catastrophes naturelles » ou des « films avec Zendaya ». La plateforme affichera alors les résultats les plus pertinents.

Notons enfin que les requêtes en langage naturel d’Apple Music sont également prises en charge par Siri sur les HomePod. Parfait pour invoquer la musique que vous aimez de manière spontanée, sans vous prendre la tête avec des requêtes spécifiques à mémoriser.