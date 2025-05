Condamné pour abus de position dominante, Apple défend la supériorité de l’App Store en sortant les gros chiffres

Condamné pour abus de position dominante avec son App Store, Apple se réfugie derrière un argument simple : si l’App Store est dominant, c’est parce qu’il est le meilleur marché d’application… et pour le prouver, la firme dégaine une nouvelle fois des chiffres, des gros.

Multiplier les statistiques et sortir les gros chiffres. C’est l’approche habituelle d’Apple pour défendre l’App Store et sa position dominante sur le marché. Sur la sellette après avoir été condamné pour abus de position dominante en Europe, mais aussi un mois après qu’un juge américain ait ordonné d’ouvrir plus largement les applications de l’iPhone aux achats externes à l’App Store, la firme veut une nouvelle fois démontrer que si l’App Store est incontournable… c’est avant tout parce qu’il est gage de fiabilité et de sécurité, tant pour les utilisateurs que pour les développeurs.

Pour la cinquième année consécutive, Apple partage donc un nouveau bilan. Ce dernier contient une foule de données visant à démontrer l’efficacité de l’App Store, notamment en termes de sécurité.

Apple défend l’App Store, avec des chiffres évocateurs, il est vrai…

Voici les principales statistiques dévoilées par Apple concernant la sécurité de l’App Store :

Au cours des cinq dernières années, l’App Store a permis d’éviter plus de 9 milliards de dollars de transactions frauduleuses, dont plus de 2 milliards pour la seule année 2024.

En 2024, Apple a résilié plus de 146 000 comptes de développeurs pour des raisons de fraude.

En 2024, Apple a rejeté plus de 711 millions de créations de comptes clients et désactivé près de 129 millions de comptes clients.

Au cours du mois dernier, Apple a stoppé près de 4,6 millions de tentatives d’installation ou de lancement d’applications distribuées illicitement en dehors de l’App Store ou des places de marché tierces approuvées.

Sur les plus de 7,7 millions de soumissions à l’App Store examinées en 2024, Apple déclare avoir rejeté plus de 1,9 million d’entre elles parce qu’elles ne répondaient pas aux normes de l’entreprise en matière de sécurité, de fiabilité et d’expérience utilisateur, y compris pour des raisons de violation de la vie privée ou de problèmes de fraude.

En 2024, Apple a supprimé plus de 37 000 applications pour activité frauduleuse.

En 2024, Apple a retiré de l’App Store plus de 143 millions d’évaluations et d’avis frauduleux.

En 2024, Apple a identifié près de 4,7 millions de cartes de crédit volées et a interdit à plus de 1,6 million de comptes d’effectuer de nouvelles transactions.

Notons que si Apple et son App Store sont régulièrement pointés du doigt, en Europe comme aux États-Unis, pour abus de position dominante ; Google et son Play Store sont eux aussi fréquemment accusés d’avoir des pratiques anticoncurrentielles, y compris par certains acteurs de l’industrie.