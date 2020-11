À 189 euros, l’Apple Watch Series 3 est la montre connectée la plus abordable de la Pomme

L’Apple Watch Series 3 est la montre connectée la plus accessible du catalogue Apple. Profitez donc de cette période pour vous la procurer sous la barre des 200 euros, en version Gris sidéral ou argent.

L’Apple Watch Series 3 est actuellement la montre connectée la plus accessible de la firme de Cupertino. Cette tocante habituellement commercialisée au prix de 219 euros et maintenant sous la barre des 200 euros en s’affichant chez Darty avec une réduction de -13 %.

En bref

Design et qualité de fabrication Apple

Les fonctionnalités et les apps nombreuses

Une intégration parfaite avec les iPhone

Malgré ses 3 années d’existence, cette Appel Watch Series 3 reste très actuelle de son look à ses fonctionnalités. Son prix est normalement de 219 euros et vous pouvez habiller votre poignet avec chez Darty pour 189 euros.

Si le noir ne vous sied pas, l’offre est identique pour la version couleur argent en 38 mm à 189 euros chez Darty.

Pour en savoir plus 👇

Avec ses lignes reconnaissables entre toutes, l’Apple Watch Series 3 reprend le design de cette famille avec sa forme carrée, ses angles tellement doux et en courbure et surtout une qualité de fabrication de très haut niveau. Une belle montre connectée, presque un bijou qui fait le bonheur des utilisateurs d’iPhone.

Son bel écran OLED offre un excellent rendu et des couleurs vives pour une lisibilité parfaite. Les modèles de cadrans sont nombreux, certains exclusifs à Apple comme ceux de Mickey ou de Toys Story. À noter qu’ils affichent tous de nombreuses informations. À l’usage, elle permet de servir d’intermédiaire entre vous et votre mobile glissé dans votre poche ou dans un sac. Vous pourrez bien sûr répondre aux appels, à des SMS, suivre votre activité physique ou votre fil Instagram.

Elle embarque une batterie de 279 mAh ce qui lui permet de tenir une bonne journée sans risquer la panne sèche. Néanmoins, il est fort probable que vous soyez obligé de la recharger dès que vous rentrez chez vous ou en début de soirée.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Apple Watch Series 3.

Black Friday – Black Week : tout savoir

Soyons honnêtes : les dates du Black Friday sont assez confuses cette année. Initialement prévu le 27 novembre et précédé habituellement de la Black Week, il s’étend sur une période plus large cette année. Chaque e-commerçants et marques communiquent sur l’événement à leur manière, mais se rejoignent sur des activations d’offres communes durant des dates convenues en avance : c’est celles-ci que nous considérons comme les offres du Black Friday. Notez également que certains marchands pourraient décaler des offres sur la semaine du Cyber Monday.

Durant toute la période, l’équipe de Frandroid sélectionnera les meilleurs bons plans disponibles à travers différentes sélections :

Les dernières offres en direct sur notre compte Twitter #FrandroidBonsPlans

Les bons plans en détail