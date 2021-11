À 179 euros, l’Apple Watch Series 3 est une bonne affaire du Black Friday

Pour mettre la main sur une montre connectée signée Apple, mais abordable, il faut se tourner vers les anciennes séries, qui restent toujours efficaces aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui avec l'Apple Watch Series 3, dont le prix passe de 219,99 euros à 179,99 euros à la Fnac et chez Darty.

En matière de montres connectées, Apple continue de dominer le marché avec sa récente Apple Watch Series 7, annoncée en septembre dernier. Si elle assure de hautes performances avec son nouvel écran OLED et son suivi efficace des activités sportives, son prix, lui, nécessite un gros budget. Alors, pour faire quelques économies, mieux vaut miser sur d’anciennes références, qui restent encore aujourd’hui des produits au très bon rapport qualité/prix. Pour le Black Friday, l’Apple Watch Series 3 profite d’ailleurs d’une belle promotion.

Ce qu’il faut retenir de l’Apple Watch Series 3

La qualité de fabrication d’Apple

Un écran OLED bien calibré

Un suivi sportif maîtrisé

Initialement proposée à 219,99 euros, l’Apple Watch Series 3 est en ce moment affichée à 179,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Si, par la suite, les offres mentionnées dans cet article ne sont plus disponibles, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres offres concernant l'Apple Watch Series 3.

Une montre qui a de l’âge, mais encore vigoureuse

Lancée en 2017, l’Apple Watch Series 3 a naturellement été actualisée depuis. Pourtant, outre son prix au rabais, elle propose encore aujourd’hui une très bonne fiche technique qui saura convenir à celles et ceux qui ne tiennent pas particulièrement à posséder la dernière version. Elle est tout d’abord bien reconnaissable, avec son design authentique et rectangulaire traditionnel. Son écran OLED de 1,65 pouce, si sa qualité est forcément inférieure à celle des versions récentes, est tout de même très bien calibré. En revanche, pas d’Always-On comme sur les montres plus actuelles de la firme de Cupertino.

Un suivi sportif toujours appréciable

L’Apple Watch Series 3 promet un suivi sportif précis, grâce à ses capteurs intégrés (accéléromètre, altimètre barométrique, GPS, capteur de fréquence cardiaque…). Elle comptera également le nombre de vos pas et les calories brûlées, vous permettra d’évaluer la qualité de votre sommeil ainsi que le cycle menstruel. Elle sera aussi étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur, mais la natation n’est toutefois pas recommandée avec ce modèle. Bref, elle propose ce qu’on est en droit d’attendre d’une montre connectée, sans pour autant avoir besoin de tout un tas de capteurs différents.

Côté performances, celles-ci seront assurées par une puce S3, qui propose une navigation fluide dans l’interface, sans ralentissement. Comme une montre standard, l’Apple Watch permet de lire ses notifications de son smartphone (Apple). Notez aussi que vous pourrez payer vos achats avec Apple Pay en un mouvement de poignet grâce à sa puce NFC intégrée. Sa batterie de 279 mAh lui procurera par ailleurs une autonomie de 18 heures environ selon le constructeur. Son chargeur est un socle propriétaire alimenté par un câble lightning, donc pas d’USB-C à l’horizon.

