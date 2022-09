L’Apple Watch Series 3 disparaît du catalogue d’Apple pour laisser la place aux nouvelles montres

Apple fait peu à peu disparaître son Apple Watch d'entrée de gamme pour faire de la place à ses nouveaux modèles.

Alors qu’Apple tiendra, mercredi 7 septembre, une nouvelle keynote pour présenter officiellement ses nouveaux iPhone 14 et sa nouvelle gamme de montres connectées Apple Watch Series 8, le constructeur américain fait du ménage dans le catalogue.

Comme le rapportent nos confrères du site WatchGeneration, Apple a en effet fait disparaître son Apple Watch Series 3 de l’Apple Store dans trois pays : le Japon, le Royaume-Uni et l’Australie. Le site français permet encore d’acquérir la montre connectée la moins chère au catalogue du constructeur — à partir de 219 euros — mais cela ne devrait pas durer bien longtemps. On imagine qu’une fois les stocks vidés, il ne sera plus possible d’acheter la montre connectée.

Il faut dire que l’Apple Watch Series 3 est un ancêtre dans le domaine des montres connectées. La montre a en effet été lancée officiellement il y a cinq ans, le 22 septembre 2017. Depuis, la montre est cependant restée au catalogue du constructeur, contrairement aux modèles suivants, les Apple Watch Series 4, 5 ou 6. Il faut dire qu’elle fait figure de montre d’entrée dans la gamme de toquantes d’Apple, plus accessible encore que l’Apple Watch SE de 2020.

Actuellement — et avant l’annonce attendue des trois prochaines montres d’Apple — le site du constructeur référence encore trois modèles de montres : Apple Watch Series 7, Apple Watch SE et Apple Watch Series 3.

Trois nouvelles montres en renfort

En fait, Apple s’apprêtant à lancer trois nouveaux modèles — Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2022 et Apple Watch « Pro » — il paraît donc logique que le constructeur fasse un peu de place à son catalogue pour clarifier sa gamme. L’Apple Watch Series 3, avec son processeur Apple S3, est un candidat idéal à la disparition, non seulement en raison de son ancienneté, mais surtout de son incompatibilité avec la nouvelle version de watchOS, watchOS 9, dévoilée début juin lors de la WWDC.

Pour l’heure, on ignore encore comment s’organisera la gamme d’Apple une fois les nouvelles montres connectées. On peut cependant imaginer une Apple Watch SE 2020 en modèle premier prix, puis une Apple Watch SE 2022, une Apple Watch Series 7, une Apple Watch Series 8 et enfin une déclinaison « Sport » pour le haut de gamme. On en saura plus mercredi 7 septembre, lors de la conférence Apple.

