iPhone 14 : Apple confirme la date de sa keynote annuelle

La date de la grand messe est annoncée. L'iPhone 14 arrive bientôt !

On s’en doutait, Mark Gurman ayant déjà avancé cette date. La conférence de fin d’été d’Apple est désormais officiellement datée et aura bel et bien lieu le 7 septembre, à 10 heures du matin, heure du Pacifique (19 heures, heure de Paris).

Sur son site, Apple a mis en ligne sa page dédiée à l’évènement et certains on déjà reçu l’invitation pour participer à la grand-messe annuelle au Steve Jobs Theater, dans les locaux d’Apple à Cupertino. L’évènement devrait permettre de dévoiler les nouveaux iPhone 14, mais aussi l’Apple Watch 8.

Que nous dit le carton d’invitation ?

Sur le carton d’invitation, on peut lire l’inscription « Far out », que l’on peut traduire par « Au loin », ainsi que le logo de la pomme croquée esquissée par une constellation d’étoiles. Le point fort de la conférence d’Apple devrait donc concerner les talents photographiques de l’iPhone 14 Max. On peut s’attendre au mieux à un zoom très important, au pire à des algorithmes permettant de faire de l’astrophotographie, une discipline souvent mise en avant par Google sur ses Pixel.

L’évènement sera comme d’habitude retransmis en direct pour tout le monde. Rendez-vous le mardi 7 septembre pour découvrir ces annonces en direct, sur le site de Frandroid, mais aussi sur la chaîne Twitch FrandroidLive.

