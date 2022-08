iPhone 14 et 14 Pro : vers une présentation dès le début du mois de septembre

Selon Mark Gurman, de Bloomberg, Apple prévoirait finalement de lancer ses iPhone 14, 14 Max, 14 Pro et 14 Pro Max dès le début du mois de septembre. Avec une commercialisation environ une semaine et demie plus tard.

Quand est-ce que les iPhone 14 et 14 Pro seront annoncés ? Jusqu’à présent, beaucoup tablaient sur un lancement à la mi-septembre. Néanmoins, Mark Gurman, journaliste de Bloomberg réputé pour son expertise sur Apple, vient contredire cette piste. Selon des sources qu’il présente comme bien informées sur la question, les prochains smartphones de la pomme verraient le jour un tantinet plus tôt que prévu.

« Les nouveaux iPhone donneront le coup d’envoi d’une saison d’automne chargée en produits, qui comprendra également plusieurs nouveaux Mac, des iPad d’entrée haut de gamme, ainsi que trois modèles d’Apple Watch », lit-on dans l’article de Mark Gurman. Un programme dense qu’il faut donc démarré rapidement. Les sources du spécialiste expliquent donc que la date de lancement des iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max aurait été avancée au 7 septembre 2022. Pile pour la rentrée 2022.

Quelle date de lancement pour les iPhone 14 ?

Mark Gurman rappelle que, habituellement, Apple commercialise ses produits une semaine et demie environ après l’annonce. Cette année ne serait pas une exception. Le journaliste de Bloomberg raconte que des magasins de distribution ont demandé à leurs employés de se préparer pour une sortie majeure de nouveaux produits prévue pour le 16 septembre.

Pour rappel, on attend plus de nouveautés du côté des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max avec une puce plus puissante, une transformation de l’encoche et des améliorations du côté de la photo. Préparez-vous aussi au lancement de la version stable d’iOS 16. La question du prix reste toujours en suspens, mais il faudrait composer avec une hausse significative des tarifs à l’instar de tout le secteur de la tech.

https://www.frandroid.com/marques/apple/1431701_iphone-14-pro-malgre-la-hausse-de-prix-apple-ne-ferait-pas-deffort-sur-le-stockage

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.