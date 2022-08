iPhone 14 Pro : malgré la hausse de prix, Apple ne ferait pas d’effort sur le stockage

L'iPhone 14 Pro pourrait finalement intégrer une configuration de base en 128 Go, ce qui rendrait la hausse de prix attendue encore plus difficile à avaler.

L’inflation est sur toutes les lèvres en ce moment et les produits et services tech ne sont pas épargnés. Produit haut de gamme s’il en est, le prochain iPhone pourrait voir son prix encore augmenter.

Une première analyse de Ming-Chi Kuo l’indiquait, l’iPhone 14 Pro pourrait voir son ticket d’entrée approcher les 1299 euros, contre 1149 euros pour l’iPhone 13 Pro. Sauf que selon l’entreprise de recherche TrendForce, Apple comptait miser sur une astuce bien pensée : masquer cette hausse de prix derrière un modèle de base avec un stockage plus important, en 256 Go contre 128 Go.

Le 128 Go ferait de la résistance

L’analyste Jeff Pu, cité par Mac Rumors, ne va pas dans ce sens et affirme qu’Apple garderait le 128 Go, après avoir un temps souscris à l’idée d’un modèle de départ à 256 Go. Il avance en outre qu’Apple prévoirait de fabriquer 91 millions d’iPhone 14 fin 2022 contre 84 millions en 2021, ce qui confirmerait qu’il n’y a aucun souci de chaîne d’approvisionnement à l’horizon.

L’augmentation du prix des iPhone 14 autour des 10 % à 15 % serait donc davantage due à l’inflation des matières premières qu’aux divers soucis d’approvisionnements rencontrés par de nombreux concurrents d’Apple.

Pour rappel, l’iPhone 14 Pro devrait concentrer la plupart des nouveautés cette année, avec la disparition de l’encoche, une puce A16 Bionic ainsi qu’un capteur 48 mégapixels. L’iPhone 14 de son côté devrait fortement ressembler au modèle précédent.

