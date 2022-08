iPhone 14 Pro : vers une forte augmentation du prix, mais Apple aurait une astuce pour la faire accepter

D'après l'analyste Ming-Chi Kuo, l'iPhone 14 Pro devrait être sensiblement plus cher que l'iPhone 13 Pro en son temps. Ce sera d'autant plus vrai en France. Apple aurait tout de même prévu une petite compensation pour faire passer la pilule.

On pouvait le prédire, l’industrie de la tech file tout droit vers une augmentation générale des prix. Pour Apple, hors de question de toucher aux sacrosaintes marges qui ont fait la richesse de l’entreprise. Dès lors, il devrait être nécessaire d’augmenter les tarifs des produits, à commencer par l’iPhone 14 Pro.

Jusqu’à 15 % d’augmentation de prix

L’analyste Ming-Chi Kuo est arrivé à la même conclusion. Le spécialiste quand il s’agit d’Apple et de ses sources d’approvisionnement a livré publiquement ses informations sur Twitter.

(1/2)

Hon Hai/Foxconn is one of the winners of the increased ASP of iPhone 14 series. I estimated iPhone 14 series ASP would increase by about 15% (vs. iPhone 13 series ASP) to $1,000-1,050 (USD) due to two iPhone 14 Pro's price hikes & higher shipment proportion. https://t.co/UgiW0kom4F — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 10, 2022

On peut y lire que le prix moyen de la gamme iPhone 14 devrait être en augmentation. D’après Ming-Chi Kuo, cette augmentation serait d’environ 15 % en comparaison des prix de lancement de la gamme iPhone 13. Le prix moyen atteindrait 1000 à 1050 dollars, principalement à cause de l’augmentation de l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

Une augmentation encore plus forte en France

L’iPhone 13 Pro a été lancé aux États-Unis à 999 dollars et en France à 1159 euros, à une époque où le dollar et l’euro n’étaient pas à parité. Si le prix américain monte à 1099 dollars, on ose à peine imaginer ce que va donner le tarif français intégrant à la fois la nouvelle condition de l’euro et cette augmentation de prix.

Au taux de conversion actuel, un prix de 1099 dollars donne 1067 euros HT, sans intégrer la TVA, les frais de douane ou les différentes taxes comme celle sur la copie privée. Cela devrait donner un prix français approchant les 1299 euros pour l’iPhone 14 Pro.

L’astuce d’Apple pour digérer l’augmentation

Ce passage de 1159 à 1299 euros, vous pourriez être nombreux à l’accepter sans broncher. Pour cela, Apple aurait une astuce que la marque a déjà utilisée par le passé.

D’après le cabinet TrendForce, l’iPhone 14 Pro devrait intégrer 256 Go de stockage par défaut pour la première configuration, contre 128 Go pour l’iPhone 13 Pro.

Aujourd’hui, il faut compter 1279 euros pour se payer un iPhone 13 Pro 256 Go. Si notre calcul est correct, cela pourrait donner l’impression qu’un iPhone 14 Pro 256 Go à 1299 euros n’est « que » 20 euros plus chers que l’iPhone 13 Pro à capacité équivalente. De quoi donner l’impression qu’Apple a simplement supprimé une configuration moins rentable.

Évidemment, ce serait oublier que le sens de l’Histoire en informatique va à l’augmentation des capacités pour un prix qui baisse. Chaque année, les ordinateurs de toutes tailles, du smartphone au PC portable, proposent plus de performances, plus de mémoire vive et plus de stockage pour un prix inchangé. Maquiller une hausse de prix par un changement dans les configurations de stockage, ce n’est pas le sens de l’Histoire.

Rendez-vous en septembre pour découvrir les choix d’Apple.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.