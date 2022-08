L’iPad 2022 aurait droit à un nouveau design avec un écran plus imposant

Apple se préparerait à lancer son prochain iPad d'entrée de gamme dans les mois à venir et nous en aurions déjà un premier aperçu grâce à des rendus 3D. Au programme : un nouveau design quelque peu revu et un écran qui offrirait plus grande surface d'affichage que sur le modèle précédent.

Petit frère veut grandir, mais pas trop vite. Après avoir sorti la 9e génération d’iPad en septembre dernier, c’est au tour de la 10e génération de l’iPad d’Apple de bientôt voir le jour avec un lancement attendu dans les prochains mois. En attendant l’échéance, le site MySmartPrice nous livre ses premiers rendus 3D qui lui proviendraient d’un fabricant de coques pour l’appareil.

Le design des iPad Pro continue de ruisseler vers la base

Ces rendus nous donnent un premier aperçu de ce que devrait être le design de la tablette et de quelques-unes de ses caractéristiques. On y retrouve un design aux bordures plus aplaties à la manière des autres iPad haut de gamme accompagné de quatre haut-parleurs placés en bas et en haut de l’appareil.

Cet iPad reprend les bordures et le bouton Touch ID de son prédécesseur et est attendu avec un boîtier plus large de 248,62 x 179,50 x 6,98 mm, mais qui serait également plus fin que le modèle précédent. L’écran de la tablette pourrait quant à lui mesurer 10,5 ou 10,9 pouces de diagonale selon MySmartPrice.

On distingue aussi au dos de l’appareil un appareil photo qui gagnerait un flash et prendrait une nouvelle forme en « pilule » semblable à celle que l’on pouvait retrouver par exemple sur les iPhone X et Xs.

Enfin un modèle avec un port USB-C ?

Pas moyen par contre de distinguer ici le port utilisé par cet iPad qui est obstrué ici par du rouge. Certaines rumeurs faisaient état d’un passage de l’iPad classique vers une connectique USB-C qui améliorerait sa vitesse de recharge et de transfert pour les fichiers (comme le requerra bientôt l’Europe d’ici à 2024). Mais Apple pourrait très bien décider de rester encore un moment sur son port propriétaire Lightning.

Source : MySmartPrice

Ce nouveau modèle devrait apparemment intégrer la puce A14 que l’on retrouvait précédemment dans les iPhone 12 de la pomme ainsi que dans l’iPad Air 4e génération de 2020.

