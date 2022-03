Touch ID : n’attendez pas d’iPhone avec lecteur d’empreintes dans l’écran de sitôt

Selon l'analyste ming-Chi Kuo, le retour de Touch ID sur les smartphones d'Apple ne se ferait pas avant 2024.

En 2017, avec la sortie de l’iPhone X, Apple changeait de paradigme pour la sécurisation de ses smartphones. Alors que le constructeur se reposait jusque là sur Touch ID avec un capteur d’empreintes digitales en bas de l’écran, le grand écran bord à bord de l’appareil poussait la firme à adopter Face ID et la reconnaissance faciale 3D.

Depuis, les constructeurs de smartphones et de composants ont cependant fait de grandes avancées et la plupart des téléphones Android milieu ou haut de gamme proposent des lecteurs d’empreintes digitales intégrés directement dans l’écran. C’est le cas chez Samsung, mais également chez Xiaomi, Oppo, Huawei ou OnePlus… mais toujours pas chez Apple.

Pour profiter de Touch ID sur un iPhone en 2022, il faut nécessairement se tourner vers un iPhone SE, comme le dernier modèle, présenté il y a quelques semaines. Pourtant, depuis plusieurs années, les rumeurs se font insistantes autour d’un retour de Touch ID sur iPhone avec lecteur d’empreintes dans l’écran. Ce retour aurait d’autant plus de sens alors que les masques ont pris une part importante dans notre vie depuis le début de la crise sanitaire. L’analyste Ming-Chi Kuo du cabinet TF international Securities, particulièrement bien informé sur les projets d’Apple, prévoyait déjà un retour de Face ID dès l’an prochain. Il a finalement fait marche arrière.

I previously predicted iPhones would support under-display fingerprint sensing/Touch ID in 2023 at the earliest. But the latest survey indicates new iPhones in 2023 & 2024 may not adopt under-display Touch ID. Face ID with a mask on iPhone is already a great biometrics solution.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 30, 2022