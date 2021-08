iPhone 13 : n’espérez pas revoir le lecteur d’empreintes Touch ID

Apple aurait songé à réintégrer Touch ID dans les iPhone 13 et aurait même testé une intégration du lecteur d'empreintes dans l'écran des futurs smartphones. Cependant, la pomme préférerait continuer de miser à fond sur la reconnaissance faciale 3D, Face ID.

Sur les iPhone haut de gamme, cela fait plusieurs années qu’Apple a dit adieu au lecteur d’empreintes Touch ID — seul l’iPhone SE 2020 l’a gardé. À la place, la pomme n’a jamais caché son ambition de miser à fond sur sa solution de reconnaissance faciale 3D, Face ID. Pourtant, au cours des derniers mois, des bruits de couloir insistants évoquaient un changement de plan pour les iPhone 13. Il n’en sera toutefois rien si l’on en croit les dernières prédictions de Mark Gurman, le journaliste de Bloomberg toujours très bien informé sur Apple.

Le journaliste affirme, dans sa newsletter Power On, qu’Apple a bel et bien testé l’intégration de Touch ID dans l’écran de ses futurs smartphones, mais que cette solution n’a pas été retenue pour les modèles de cette année, les iPhone 13 (ou iPhone 12S). « Je pense qu’Apple a opté pour Face ID pour ses iPhone haut de gamme et son objectif à long terme est d’implémenter Face ID dans l’écran lui-même ».

Face ID, l’avenir des iPhone

Cacher Face ID dans l’écran semble être en effet l’avenir tout tracé des smartphones de Cupertino dans les années à venir. Pour rappel, les caméras frontales intégrées de cette manière restent encore très rares. Le Samsung Galaxy Z Fold 3 embarque un tel capteur dans sa dalle interne, Oppo a récemment présenté une nouvelle technologie dans ce domaine — et impressionne déjà — tandis que ZTE s’essaie déjà à la solution de reconnaissance faciale dans l’écran.

Précisons aussi que Face ID a dû s’adapter à la crise sanitaire mondiale et fonctionne depuis quelques mois même si l’utilisateur porte un masque. Cette évolution permet, sur le papier, de se passer d’un lecteur d’empreintes.

Reste à savoir quand Apple présentera ses nouveaux iPhone 13. Le mois de septembre semble le plus propice, mais octobre reste aussi une piste sérieuse.