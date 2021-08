Oppo présente sa prometteuse technologie de caméra sous l’écran bientôt sur nos smartphones

Ce n'est pas simple, mais plusieurs groupes chinois planchent sur une technologie qui permet de camoufler la caméra avant sous l'écran. Cela permet d'obtenir un écran avec des bordures très minces, et aucun trou, ni encoche. Oppo vient de présenter sa seconde génération de cette innovation. Malheureusement, elle n'est pas encore intégrée à un smartphone commercialisé.

Une semaine après l’annonce du ZTE Axon 30, le second smartphone du groupe chinois à intégrer une technologie de caméra sous l’écran, c’est Oppo qui présente la seconde génération de cette technologie. Au programme : un camouflage prometteur et une meilleure qualité photo.

Le camouflage serait parfait selon Oppo

Camoufler une caméra sous un écran, ce n’est pas simple. Nous avions pu tester un des premiers smartphones commercialisés avec cette technologie, la supercherie était visible à l’œil nu et, pire encore, les photos de selfie étaient vraiment de basse qualité. Heureusement, la seconde génération de ZTE semble plus prometteuse. Mais ZTE n’est pas seul dans cette course, Oppo promet déjà beaucoup avec cette nouvelle annonce. Pour rappel, nous avions déjà pu découvrir un premier prototype en 2019.

Oppo s’est concentré à la fois sur le matériel mais aussi sur le logiciel en développant des algorithmes dédiés. De ce fait, le fabricant chinois Oppo promet que le camouflage est parfait.

Là où se trouve la caméra avant, Oppo a travaillé sur une nouvelle distribution et géométrie des pixels, de sorte qu’ils sont plus petits mais ne diminuent pas en nombre. La densité de la zone couverte par la caméra est de 400 pixels par pouce, ce qui est proche de la résolution d’un écran Full HD+ avec une taille d’écran de 6,5 pouces.

Pour arriver à cette prouesse, Oppo utilise un matériau transparent, dans une quantité la plus faible possible. Selon Oppo, la caméra est camouflée, et ni la couleur, ni le contraste, ni la luminosité ne sont affectés. Oppo promet également que cette technologie est conçue pour durer, mais aucun chiffre n’a été communiqué à ce sujet. Cette augmentation de durée de vie serait liée à un algorithme dédié qui est capable de fournir une compensation d’affichage dans la zone de caméra de l’écran.

Du côté de la photo, Oppo promet des selfies et groufies nets et de bonne qualité. Le problème est que cette technologie n’est intégrée dans aucun smartphone annoncé, pour le moment. Nous ne pouvons donc pas vérifier les déclarations d’Oppo.

Pour rappel, cette technologie prometteuse est développée par ZTE, Oppo ou encore Xiaomi. D’après nos discussions avec des représentants de ces marques, nous devrions pouvoir en bénéficier dans les prochains mois sur nos smartphones.