Face ID : déverrouiller l’iPhone avec un masque sera possible, mais à une condition

La bêta iOS 14.5 apporte avec elle une fonctionnalité qui ravira les propriétaires d’un iPhone embarquant Face ID : la possibilité de déverrouiller son téléphone malgré le port du masque. Mais avoir une Apple Watch à son poignet sera une condition sine qua non pour en profiter.

Pour la première fois introduit sur l’iPhone X en 2017, le Face ID d’Apple est le système de reconnaissance faciale le plus réputé du marché, tant en matière de sécurité que de fluidité. Mais en temps de Covid-19, son utilité en prend forcément un coup : port du masque oblige, Face ID n’exploite plus toutes ses capacités et renvoie ainsi ses utilisateurs vers le bon vieux mot de passe d’une époque presque lointaine.

L’Apple Watch, pièce maîtresse du système

Apple a cependant décidé de s’adapter à la pandémie mondiale et déploie actuellement une nouvelle fonctionnalité plus qu’intéressante au sein de sa bêta d’iOS 14.5 : la possibilité de déverrouiller son iPhone avec Face ID même en portant un masque sur un visage, rapporte The Verge. Mais une condition sine qua non demeure : avoir une montre connectée Apple Watch à son poignet.

Ce procédé n’est pas nouveau pour la firme de Cupertino, puisque déjà utilisé pour déverrouiller un MacBook. Aussi, le géant californien avait fait un premier pas envers ses utilisateurs pour s’adapter au mieux au coronavirus en modifiant avec iOS 13.5 le comportement de Face ID : ce dernier était capable de détecter si vous portiez un casque, et de passer directement à l’écran du code d’accès.

Pour l’iPhone, plusieurs conditions doivent là encore être réunies, prévient le média américain. La fonctionnalité Face ID doit évidemment être activée avant de détecter un masque sur votre visage.

Incompatible avec les paiements

Votre Apple Watch doit aussi se trouver à proximité, être attachée à votre poignet (la détection du poignet doit par ailleurs être activée) et avoir été déverrouillée. Elle doit également avoir un mot de passe. Ensuite, le tour sera joué. The Verge rappelle au passage que les achats sur l’App Store ou iTunes auront toujours besoin d’une authentification à visage découvert.

Toujours est-il que cette petite astuce pourrait s’avérer pratique pour les propriétaires d’un iPhone (à partir de l’iPhone X) et d’une Apple Watch, qui pourront alors déverrouiller leur appareil mobile en pleine rue ou dans des lieux clos sans passer par un mot de passe plus contraignant.