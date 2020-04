Avec iOS 13.5, l’iPhone s’adapte aux porteurs de masques

Apple déploie iOS 13.5 avec deux changements liés au coronavirus : le comportement de Face ID qui change et l'arrivée des outils développés par Google et Apple. Google, de son côté, a commencé à diffuser une mise à jour des Play Services aux développeurs des applications de tracking.

Si vous avez déjà tenté d’utiliser Face ID avec un masque, l’iPhone tentera à plusieurs reprises de reconnaître votre visage… le processus peut prendre plusieurs secondes avant de vous proposer de rentrer manuellement le code de déverrouillage.

Justement, Apple vient de déployer la beta iOS 13.5, accessible uniquement aux développeurs pour le moment. Cette mise à jour modifie le comportement de Face ID, le système de déverrouillage facial d’Apple. Il ne va pas déverrouiller l’iPhone si vous portez un masque, mais il est capable de détecter si c’est le cas et passer directement à l’écran du code d’accès.

As pointed out by @Sonikku_a2, if you’re wearing a mask, iOS 13.5 goes straight to the passcode screen if you try to unlock with Face ID (keypad not shown because iOS hides it in screen recordings) pic.twitter.com/bQCzu5u20p

