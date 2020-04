iPhone 12 : Touch ID signerait son come-back en complément de Face ID

Le quotidien chinois Economic Daily Times prédit cette semaine, lui aussi, un retour de la technologie Touch ID sur le prochain iPhone haut de gamme. Intégré sous l'écran, à la manière de ce que propose par exemple le Galaxy S20 de Samsung, le capteurs d'empreinte serait utilisé en complément de la technologie Face ID.

La rumeur court depuis plusieurs mois, elle pourrait enfin prendre un peu plus de corps. D’après le quotidien chinois Economic Daily Times, Apple travaillerait bien sur un retour de sa technologie Touch ID sur le haut de gamme. C’est l’iPhone 12, qui pourrait en profiter, mais heureusement sans come-back de la touche Home. D’après le média, Apple miserait plus logiquement sur un lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran OLED de son nouveau mobile premium. Ce dernier serait proposé en complément de la désormais traditionnelle technologie de reconnaissance faciale Face ID. Cette nouveauté aurait du sens en période d’épidémie, alors que la reconnaissance faciale comme seul dispositif de déverrouillage pose problème à bien des porteurs de masques.

Apple en pourparlers avec trois sous-traitants

Ces informations font écho à un brevet déposé récemment par Apple pour un capteur d’empreintes sous l’écran. En l’état, et d’après l’Economic Daily Times, la firme de Cupertino compterait sur le concours de trois sous-traitants pour mettre en place la production d’écrans OLED dotés de capteurs d’empreintes par ultrasons intégrés. Le premier d’entre eux ne serait autre que le chinois BOE, qui fournit déjà Apple en écrans OLED, mais en marge de Samsung et LG, ses deux fournisseurs principaux actuellement. Le fabricant serait amené à prendre plus d’importance au rang des fournisseurs d’Apple à l’avenir… et pour cause.

BOE a récemment signé un partenariat avec Qualcomm pour la mise au point conjointe d’une « technologie de reconnaissance d’empreintes digitales par ultrasons sous l’écran ». Une manière pour le premier fabricant d’écran OLED en Chine de profiter des accords signés en amont entre Qualcomm et SIG pour la création d’un module d’identification par empreintes sous l’écran. « Le seul module sur le marché aujourd’hui à être très fiable et à être produit en masse », estime le quotidien chinois. Il s’agit déjà de celui utilisé par Samsung sur le Galaxy S20. Apple chercherait donc simplement à l’intégrer à des écrans OLED signés BOE pour pouvoir en équiper ses futurs iPhone 12.

Cette rumeur, qu’il convient pour l’heure de prendre avec du recul, intervient alors qu’Apple a récemment réintroduit l’identification par Touch ID sur son récent iPhone SE de nouvelle génération… mais cette fois au travers d’un bouton Home. L’idée étant ici de réduire les coûts au maximum sur un appareil ayant vocation à être le plus abordable possible.