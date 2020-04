Samsung Galaxy S20 Ultra : des utilisateurs se plaignent de fissures sur la caméra

Plusieurs dizaines d'utilisateurs du Samsung Galaxy S20 Ultra rapportent une fragilité au niveau du capteur photo arrière. Celui-ci aurait tendance à se fissurer et ce sans aucune chute ni impact du téléphone.

Il y a deux mois, Samsung présentait ses derniers smartphones haut de gamme en date, les Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra. Avec le modèle Ultra, la firme coréenne lançait l’un de ses smartphones les plus chers jamais sortis. Néanmoins, plusieurs utilisateurs ont remarqué un souci de taille depuis.

En effet, comme le rapporte le site Phone Arena, des dizaines d’utilisateurs du Samsung Galaxy S20 Ultra ont fait part sur les forums du constructeur, sur Twitter ou sur Reddit de soucis au niveau de l’appareil photo. Il ne s’agit cette fois pas d’un problème logiciel ou matériel lié à la lenteur de la mise au point, un problème déjà reconnu par Samsung, mais de véritables craquements au niveau de la surface en verre de l’appareil photo. Dans certains cas, les craquements ont même pu aller jusqu’à former un impact qui s’étend sur l’ensemble du module caméra.

Surtout, les utilisateurs expliquent ne pas avoir fait tomber leur smartphone qui était parfois même protégé par une coque. Il semble donc que les problèmes soient liés à la structure même de la surface en verre du large module photo. Dans le cas de Chris Bullard sur Twitter, il affirme même que son smartphone était en train de charger sur une station de recharge sans fil lorsque le verre s’est fissuré.

@SamsungMobileUS @UnboxTherapy @ZacksJerryRig @verge I'm wondering if @SamsungMobile will have anything to say about the camera glass breaking on the S20ultra while setting on my wireless charger. Tons of ppl on Samsung community saying the same thing #S20Ultra #Samsung pic.twitter.com/y7uSeLC2Vg

— Chris Bullard (@cbullardasu) April 19, 2020