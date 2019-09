S’il y a bien une leçon à apprendre du retard de sortie du Galaxy Fold, c’est que son écran est fragile. Samsung a annoncé qu’il pourrait être remplacé pour 130 euros, dans la limite d’une fois par an.

Cela fait désormais quelques jours que le Samsung Galaxy Fold est disponible en France. Pourtant, le smartphone pliable de Samsung n’est pas encore proposé aux États-Unis où il ne sortira qu’en fin de semaine.

Les médias américains ont ainsi eu droit à leur briefing à propos du Galaxy Fold. L’occasion pour Samsung de rappeler — notamment au site spécialisé Sam Mobile — les différents services proposés avec le smartphone. L’un d’entre eux est particulièrement intéressant pour les clients craignant pour la fragilité de l’écran souple du smartphone : la possibilité de le faire réparer par le constructeur.

Une prise en charge disponible pour 130 euros

Une offre qui existe également en France dans le cadre de la garantie Samsung Care+ offerte avec le Galaxy Fold. « Votre nouveau Galaxy et son écran Infinity Flex sont couverts pendant 1 an contre la casse et l’oxydation avec une déclaration de sinistre », précise ainsi la documentation de Samsung.

Néanmoins, dans le cas d’un remplacement d’écran, les utilisateurs français du Galaxy Fold devront néanmoins passer à nouveau à la caisse. En effet, la franchise pour le remplacement de l’écran s’élève à 130 euros. Cela inclut non seulement les fissures, mais également les bris de l’écran ou de la vitre arrière. On notera néanmoins que cette garantie ne couvre pas les cas de vol.

La prise en charge du remplacement de l’écran par Samsung pour 130 euros ne pourra être faite qu’une fois, seulement dans les 12 mois suivant l’achat. Après ce délai, il faudra donc passer par un réparateur tiers… à condition qu’il ait les bons outils et composants à disposition.