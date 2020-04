Premiers tests de l’iPhone SE 2020 : « l’un des meilleurs rapports qualité/prix de l’année »

Les premiers tests de l'iPhone SE 2020 sont tombés aux États-Unis et les avis sont unanimes : c'est l'un des meilleurs rapports qualité/prix de l'année. On vous fait le résumé des avis.

Après de nombreux mois de rumeurs et plusieurs noms évoqués (iPhone SE 2, iPhone 9…), l’iPhone SE 2020 a finalement été dévoilé par Apple, sans tambour ni trompette, mais avec beaucoup de hype d’un côté et de controverse de l’autre. Comme toujours, plus que les bons mots sur les réseaux sociaux, ce sont les tests et les ventes qui finiront par avoir le dernier mot et qui définiront le succès de ce nouveau smartphone de milieu de gamme.

Ça tombe bien puisque les premiers tests viennent de tomber outre-Atlantique, et ils sont plutôt flatteurs. Après les avoir lus, voici un condensé des avis et des critiques sur l’iPhone SE 2020.

On accepte le design, moins l’écran

Pour rappel, l’iPhone SE 2020 est un smartphone avec un châssis d’iPhone 8, un processeur d’iPhone 11 et un appareil photo unique à peine revu. Dans ce patchwork, ce qui dénote le plus, c’est bien sûr son physique antédiluvien aux bordures aussi épaisses que datées accueillant un bouton physique servant de capteur d’empreintes.

Pourtant, ce n’est pas là quelque chose qui choque du côté des testeurs américains. Le format est petit, léger, maniable et très agréable en main, au point que MKBHD le qualifie de « très rafraîchissant ». The Verge précise bien que des bordures plus fines auraient permis de faire entrer un écran plus grand, mais rappelle que c’est en gardant cette conception et donc en réutilisant des chaînes de production déjà en place qu’Apple a ainsi pu tirer sur les prix (sans rogner sur ses marges) tout en conservant un excellent niveau de fabrication.

C’est d’ailleurs un point soulevé par tous les testeurs : malgré le prix, le soin apporté aux finitions est digne du travail habituel d’Apple et aucune concession n’est faite de ce côté. « C’est un iPhone, et il y a un sentiment de familiarité réconfortant », ajoute The Verge.

Le retour de Touch ID

Le retour de Touch ID divise plus. Si certains regrettent l’absence de certaines fonctionnalités comme le double tap sur l’écran pour réveiller le téléphone, Cnet chante une ode au capteur d’empreinte et au bouton physique. « J’avais oublié combien le bouton d’accueil me manquait et à quel point il rend les interactions et la navigation moins difficiles que les glissements », est-il avancé dans les colonnes du média spécialisé. Et de rajouter : « bien que Face ID ait ses propres avantages, le bouton d’accueil est toujours aussi satisfaisant à utiliser qu’il l’était à l’époque ».

Cela sans compter qu’en cette période où les masques sont plus que conseillés, Touch ID présente un avantage certain, comme le rappelle Engadget.

L’écran manque de luminosité

Un point vient cependant tirailler les testeurs : l’écran. Non, la définition 720p n’est pas un problème. Bien qu’elle ne soit pas extraordinaire, « ce n’est pas quelque chose de vraiment évident dans la plupart des cas d’utilisation », indique TechRadar. Pareil pour le 60 Hz qui « ne dérange pas sur un smartphone à 400 dollars » d’après MKBHD.

L’utilisation de la technologie LCD n’est pas non plus un frein, mais plusieurs viennent souligner qu’il s’agit du même écran qu’à l’époque, et que l’on fait désormais bien mieux en matière de luminosité maximale. Il n’est pas rare de devoir pousser l’éclairage de cette dalle, avec l’impact que cela peut avoir sur l’autonomie.

Performances au top, batterie… bonne

L’autonomie justement est un point qui effraie un grand nombre de potentiels acheteurs. Sur un smartphone au gabarit aussi réduit, il n’est pas possible d’intégrer un accumulateur de grande taille. Fort heureusement, le petit écran de l’iPhone SE 2020 et l’intégration d’une puce A13 peu énergivore permet tout de même de s’en sortir.

« Ce n’est pas le champion de l’autonomie, mais je n’ai aucun mal à tenir la journée avec », précise MKBHD. Il fait mieux que l’iPhone 8 et l’iPhone SE à leur sortie affirme Cnet. L’ajout de la charge sans fil est cependant un point non négligeable pour s’assurer de ne pas tomber en panne dans le courant de la soirée.

Avec le temps et la dégradation naturelle de la batterie, The Verge rappelle qu’une coque avec batterie sera peut-être nécessaire.

Côté performances, il ne fait aucun doute que l’A13 n’a aucun mal à propulser tous les jeux de l’App Store sur un écran avec aussi peu de pixels, et à assurer une fluidité exemplaire au quotidien sur la navigation dans les applications.

La photo : haut de gamme de jour

C’est certainement sur la photo que l’iPhone SE 2020 est le plus attendu. Pour rappel, il est équipé d’un capteur de 12 Mpx à l’arrière et un de 7 Mpx à l’avant.

De jour, « il peut être difficile de faire la différence avec un iPhone 11 Pro », avance The Verge, ajoutant que « les photos sont nettes, les couleurs sont précises et la plage dynamique est également assez bonne ». C’est d’ailleurs là un avis partagé par tous les testeurs. S’il s’agit a priori du même module photo que sur l’iPhone 8, la qualité a grandement été améliorée.

Simple capteur ne reposant que sur l’IA oblige, le mode portrait est loin d’être aussi précis que sur un smartphone à deux capteurs ou que sur les Pixel calculant la profondeur à l’aide des sous-pixels. Par ailleurs, comme sur l’iPhone XR, le mode portrait ne fonctionne que s’il peut détecter un visage et ne peut donc pas fonctionner sur des objets. Le mode portrait n’est de toute façon pas le point fort d’Apple, même sur ses flagships.

Malheureusement, ce capteur de 12 Mpx est petit, très petit. Aussi, dès qu’on le met dans des conditions un peu difficiles, du bruit apparaît rapidement. En outre, il n’y a pas de mode nuit pour compenser les clichés très peu éclairés.

Malgré ces quelques petites critiques, il faut se rappeler qu’il s’agit d’un smartphone à 400 dollars, et MKBHD résume donc très bien l’idée générale en disant que l’iPhone SE 2020 est « loin au-dessus de la moyenne pour ce prix ».

Enfin, pour ce qui est de la vidéo, le YouTubeur Tech le plus regardé au monde aura le dernier mot en rappelant qu’en filmant en 4K à 30 FPS avec une excellente qualité, « les vidéos de cet appareil photo sont les meilleures que l’on puisse trouver sur un téléphone à ce tarif ».

Un verdict positif

Dans l’ensemble, les testeurs sont donc parfaitement conquis par l’iPhone SE 2020. Les performances sont excellentes, l’autonomie est suffisante, les photos sont bonnes et le format unique aujourd’hui le rend particulièrement attrayant pour ceux qui aiment les petits smartphones, avec un petit écran. Plus encore, le retour de Touch ID ferait presque regretter le passage au tout tactile pour certains.

Il faut cependant rappeler que pour atteindre ce prix, Apple a fait quelques concessions. La batterie pourrait être meilleure, l’écran plus lumineux et l’appareil photo un peu meilleur de nuit. Toujours est-il qu’à ce prix, il n’a aucune concurrence, à part peut-être le Google Pixel 4a attendu le mois prochain…