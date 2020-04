Après des années de rumeurs autour de son existence, l'iPhone SE nouvelle génération a été officialisée par Apple. Il reprend le design de l'iPhone 8 avec des caractéristiques de l'iPhone 11.

Plusieurs semaines après l’annonce du nouvel iPad Pro et du MacBook Air, ainsi que le Mac Mini, Apple vient de mettre en ligne un nouveau smartphone : l’iPhone SE 2020. Pas de keynote, le produit est apparu sur le store en ligne d’Apple. Pour rappel, Apple a utilisé à l’origine le nom de l’iPhone SE pour un modèle 4 pouces qui utilisait le design de l’iPhone 5S avec l’appareil photo et le processeur de l’iPhone 6S.

Cet iPhone SE 2020 se joint donc la gamme existe de l’iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Cela fait plusieurs mois que l’on avait déjà des indices sur son existence, on le nommait iPhone 9. Il faut dire qu’Apple continuait de commercialiser l’iPhone 8, qui datait de 2017 — cet iPhone SE 2020 était donc très attendu pour compléter la gamme avec un smartphone récent et un peu plus accessible que la famille d’iPhone 11.

Le design d’un iPhone 8

Comme l’avaient présagé les fuites, on retrouve avec l’iPhone SE 2020 le design un peu passé de mode de l’iPhone 8. On a notamment le droit au fameux écran de 4,7 pouces IPS LCD 1 334 x 750 pixels avec ses larges bordures qui faisaient déjà tache en 2017.

Cela veut aussi dire que cet iPhone marque le retour du lecteur d’empreinte Touch ID sous l’écran. Le port jack disparu depuis l’iPhone 7 ne fait lui, pas son retour. Le châssis est certifié pour une résistance à l’eau et la poussière IP67.

L’intérieur d’un iPhone 11

La principale particularité de l’iPhone SE 2020 est de bénéficier de la dernière génération de processeur Apple, tout en réutilisant l’ancien design des iPhone.

Modèle Apple iPhone SE 2020 Version de l'OS iOS 13 Taille d'écran 4.7 pouces Définition 1334 x 750 pixels Densité de pixels 326 ppp Technologie LCD SoC A13 Bionic Puce Graphique (GPU) Apple GPU Mémoire vive (RAM) 3 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 64 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 12 Mpx

Appareil photo (frontal) 7 Mpx Enregistrement vidéo 4K@60 IPS Wi-Fi Wi-Fi 6 (ad) Bluetooth 5.0 Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Capteur d'empreintes Oui Ports (entrées/sorties) Lightning Dimensions 67.3 x 138.4 x 7.3mm Poids 148 grammes Couleurs Noir, Blanc, Rouge Prix Fiche produit Voir le test

Il bénéficie du SoC Apple A13, une puce ARM que l’on retrouve sur les iPhone 11 et 11 Pro. Cette puce permet d’accéder à tous les titres d’Apple Arcade, une offre d’abonnement de jeux exclusifs, mais aussi aux fonctions de réalité augmentée (avec la compatibilité de la dernière version d’ARKit). Elle est aussi synonyme d’un passage au Wi-Fi 6 et au Bluetooth 5.0 comparé à l’iPhone 8.

Elle devrait surtout assurer à l’iPhone SE 2020 beaucoup d’années de mises à jour devant lui.

Malheureusement, si l’iPhone 11 s’était traduit par une forte hausse d’autonomie pour les iPhone, ça ne semble pas être le cas pour l’iPhone SE 2020. Apple se contente de promettre une autonomie similaire à l’iPhone 8. La recharge est également en retrait avec toujours ce chargeur 5W complètement indigne de la marque à la pomme.

Un prix inférieur à l’iPhone 8

L’iPhone SE 2020 est lancé à partir du 24 avril en France, avec des précommandes dès le 17 avril.



Son prix de lancement est de 489 euros pour la version 64 Go, 539 euros pour la version 128 Go et 659 euros pour la version 256 Go. Comme pour tous ses autres produits, Apple offre un an d’abonnement à Apple TV+ pour l’achat d’un iPhone SE 2020.