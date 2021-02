iCloud, Music, Mail : une panne en cours touche les services Apple

Si vous avez du mal à accéder à des services d’Apple, vous n’êtes pas seul : le géant connaît une panne majeure.

Le début de l’année avait été marqué par une panne des services de Google, c’est au tour d’Apple de connaître une panne majeure sur certains de ses services. Depuis plusieurs heures, les utilisateurs de la marque se plaignent de problème d’accès à certaines applications : Apple Music, iCloud ou encore l’App Store.

Si les premiers de ce dernier semblent déjà résolus, d’autres produits de la marque sont en panne. Un cas assez rare pour le géant à la pomme.

Le site officiel d’Apple dédié à l’état de ses services montre bien que iWork, Localiser, Mail ou encore le Trousseau iCloud sont actuellement en panne complète. Il ne fait aucun doute que les équipes du géant sont à l’œuvre pour tenter de réparer ce problème le plus vite possible. Rappelons qu’il s’agit ici de services souvent payants, ou offrant des options payantes. Le niveau d’exigence est donc forcément des plus élevé.