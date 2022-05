Test de l’Asus ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe : un excellent clavier sans-fil

Asus ROG continue de décliner sa gamme de claviers RX avec un nouveau modèle sans-fil au format TKL. Malgré son nom à rallonge, le Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe se positionne comme un clavier plutôt basique.

Le clavier gamer Asus ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe est le dernier-né parmi les claviers de la marque équipés d’interrupteurs optiques ROG RX. Pour rappel, ces derniers nous avaient particulièrement convaincus lors de notre test du Claymore II.

Dernière ce nom à rallonge se cache un clavier au format TKL (Ten Key Less) et qui pourra fonctionner aussi bien en sans-fil 2,4 GHz qu’en Bluetooth ou en filaire. Il conserve un design similaire à ses prédécesseurs et est livré avec un repose-poignet amovible.

Ce nouveau modèle est proposé pour la coquette somme de 179 euros, un tarif qui le place directement en concurrence des meilleurs modèles du marché.

Comme un air de déjà vu

Une chose est sûre, Asus n’innove pas vraiment sur le plan du design et de l’ergonomie. Le Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe reprend les mêmes codes de design que les autres modèles de la gamme avec un châssis en plastique dur, surmonté ici d’une plaque en métal brossé.

Ces choix donnent au clavier un look à la fois moderne et discret qui lui permet de s’intégrer parfaitement sur tous les bureaux. Comme souvent, les interrupteurs optomécaniques ROG RX prennent place directement sur la plaque métallique et laissent ainsi apercevoir leur mécanisme interne.

Malgré sa relative épaisseur, le Scope RX TKL reste confortable à l’utilisation grâce au repose-poignet fourni dans la boite. Celui-ci offre un rembourrage très généreux et est suffisamment profond pour être utilisé sans difficulté. Seuls ses aimants déçoivent du fait de leur faible puissance qui ne suffit pas à le maintenir suffisamment en place. Dommage.

Les touches qui surmontent les interrupteurs sont ici en plastique ABS bien qu’une version plus onéreuse devrait être disponible avec des touches PBT. La critique reste la même : à un tel tarif, on est en droit d’attendre des touches PBT, plus durables, sans avoir à aligner un billet supplémentaire…

Tous les caractères sont découpés au laser et laissent donc l’éclairage RGB illuminer le tout. Celui-ci se montre puissant et est également répété au niveau du logo ROG présent en haut à droite du clavier. Les différentes LED d’indication sont quant à elle reléguées juste au-dessus des touches directionnelles.

À l’arrière, on retrouve le commutateur d’alimentation permettant également de basculer entre les différents modes de communication. Un connecteur USB C est également de la partie et il permettra à la fois de charger le clavier et à l’utiliser en filaire. Sans oublier le logement dédié au dongle USB qui se montrera pratique pour le transport.

Asus ROG apporte toujours un soin particulier au-dessous de ses claviers. Le Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe ne fait pas exception et arbore un motif strié laissant apparaitre le logo de la marque. Le clavier est équipé de 5 patins antidérapants et de deux pieds escamotables pour modifier son inclinaison.

Il n’y a rien à redire sur la conception de ce nouveau clavier. Asus ROG a fait dans la simplicité avec un clavier passe-partout, moderne et surtout très bien construit. Cela laisse notamment présager une excellente durée de vie au Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe.

Des fonctionnalités complètes avec Amoury Crate

Avant d’aborder la suite logicielle, n’oublions pas que nous sommes ici face à un clavier TKL. Cela implique l’absence de pavé numérique et de certaines touches de fonction. Ces touches ne sont pas perdues et sont en fait accessibles via des fonctions secondaires accessibles avec la touche « Fn ».

En plus de cela, on conserve la possibilité de verrouiller la touche Windows afin d’éviter les retours au bureau en pleine partie. Une fonction particulièrement bienvenue ici du fait de la présence d’une touche Ctrl gauche très imposante et qui demandera un léger temps d’adaptation. Les raccourcis multimédias prennent place sur les touches F5 à F11 et le panic button très cher à la marque est également de la partie.

Pour aller plus loin, la suite logicielle Armoury Crate vient à la rescousse. Cet applicatif, commun à tous les périphériques de la marque, permet de personnaliser en détail les options du clavier. Il est logiquement possible de réattribuer les touches avec différentes fonctions ou macros.

L’éclairage RGB peut également être modifié cela les goûts de chacun. L’ensemble de ces paramètres pourront être stockés dans des profils à associer à vos jeux et applications, l’idée étant, comme toujours, de basculer automatiquement entre ces derniers en fonction de la situation.

Une triple connectivité et une autonomie correcte

La liaison sans-fil 2,4 GHZ est le choix idéal pour jouer. Elle n’a souffert d’aucune coupure ni d’aucune latence décelable durant ces quelques semaines de test. Asus annonce d’ailleurs une autonomie de 76 heures en utilisant cette liaison et nous pouvons confirmer que le clavier est utilisable de façon raisonnable pendant une bonne semaine à raison de plusieurs heures par jour.

Le Strix Scope RX TKL Wireless pourra également être utilisé en Bluetooth et être connecté à 3 appareils différents. La marque ne communique pas de chiffres d’autonomie dans ce mode, mais elle est logiquement supérieure à celle mesurée en 2,4 GHz. Notons d’ailleurs que peu importe la connexion utilisée, l’extinction de l’éclairage RGB permettra de prolonger l’autonomie.

Les excellents interrupteurs ROG RX font des merveilles

Le modèle que nous avons reçu en test est équipé des interrupteurs optomécaniques ROG RX Red. Il s’agit d’interrupteurs linéaires qui ont pour principale particularité d’être équipés d’un mécanisme en ciseau garantissant une stabilité et une fluidité exemplaire.

Nous l’avions déjà évoqué lors du test du Claymore II, mais ces interrupteurs sont parmi les meilleurs modèles linéaires grand public du marché. La force d’activation nécessaire est de 45 grammes avec une force d’activation initiale de 40 grammes, un peu plus élevée que la moyenne et rendant ces interrupteurs plus « résistants » en début de course. Ils restent très réactifs grâce à leur course de 1,5 mm avec le point d’activation.

C’est simple, les performances délivrées par ces interrupteurs ROG RX sont exemplaires. Ils sont parfaitement taillés pour le jeu compétitif et en particulier les FPS, mais sont également très agréables en rédaction du fait de leur réactivité et de leur force d’activation initiale nécessaire un peu plus importante.

En comparaison aux classiques interrupteurs Cherry MX Red, les ROG RX Red se montrent plus fluides, plus stables et globalement plus agréables avec un « feeling » différent qu’il est assez difficile d’expliquer avec des mots. Les interrupteurs restent néanmoins assez bruyants à l’utilisation, comme souvent avec les claviers mécaniques…

🎙️ Enregistrement frappe (normalisé à 0 dB)

Prix et disponibilité du clavier Asus ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe

Le clavier gamer Asus ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe est disponible au prix conseillé de 179 euros.