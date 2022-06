Test Asus Rog Strix Flare II Animate : un excellent clavier avec écran LED

Nous continuons la découverte de la gamme de claviers gamer d’Asus ROG avec le Strix Flare II Animate, un modèle très complet qui fait la part belle à l’éclairage RGB et qui dispose en plus d’un écran LED AniMe Matrix.

Le clavier gamer Strix Flare II Animate est un peu le Huntsman d’Asus ROG de par la pléthore de fonctionnalité qu’il embarque et son aspect très imposant. Ce modèle profite également d’un écran LED AniMe Matrix que l’on retrouvait notamment sur le Zephyrus G14.

Il embarque plusieurs touches de raccourcis bien pensées et est cette fois équipé d’interrupteurs ROG NX, plus classiques que les ROG RX que nous retrouvions sur les modèles déjà jusqu’ici. Proposé au prix conseillé de 230 euros, le ROG Strix Flare II Animate reste un clavier particulièrement onéreux qui aura donc fort à faire pour nous convaincre.

Un imposant châssis au design soigné

Le châssis du Strix Flare II Animate est logiquement composé de plastique et est surmonté d’une plaque en métal grise du plus bel effet. Ce choix donne au clavier une allure résolument moderne qui s’accordera avec tous les bureaux et périphériques.

On a ici à faire à un clavier au format complet, à la différence du Scope RX TKL Wireless Deluxe testé précédemment. Les interrupteurs ROG NX sont installés directement sur la plaque en métal, permettant ainsi d’accentuer la diffusion de l’éclairage RGB intégré à ces derniers. Ces derniers peuvent être retirés et remplacés à l’aide de la pince métallique fournie dans la boite.

Les touches sont une nouvelle fois en plastique ABS et c’est toujours aussi regrettable sur un clavier vendu à un tel tarif. Malgré cela, tous les caractères des touches sont correctement découpés et profitent donc de l’illumination procurée par les interrupteurs qui siègent juste en dessous.

Le Strix Flare II Animate est fourni avec un repose-poignet aimanté en similicuir très bien rembourré. Il se révèle particulièrement confortable et intègre un système de diffusion de l’éclairage RGB, afin de parfaire un peu plus le design du clavier. Notez d’ailleurs que les aimants sont bien plus puissants que ce que la marque nous avait proposé par le passé, permettant ainsi au repose-poignet de rester solidaire du clavier lorsqu’il est déplacé.

Pour poursuivre sur l’aspect lumineux, notons la présence d’un « écran » AniMe Matrix sur la partie supérieure droite du clavier. Ce dernier en plus de pouvoir afficher des images ou du texte servira aussi d’indicateur visuel pour les différentes fonctions du clavier. Nous aurons l’occasion d’y revenir un peu plus loin dans ce test.

Au-delà de ses fonctionnalités, logiquement gadget, cet écran apporte quelque chose de nouveau sur le marché des claviers gamer en permettant une personnalisation intéressante. À choisir, on préfère très clairement ce type de solution à ce que par exemple proposer SteelSeries sur sa gamme Apex.

À gauche, Asus a intégré différents boutons dont la plupart sont dédiés au contrôle des contenus multimédias. Le système, assez atypique, mais bien pensé, se base sur une molette de réglage du volume associé à un commutateur haut/bas permettant de changer de piste. Le bouton lecture/pause siège quant à lui à l’extrémité de ce dernier. Deux autres boutons permettent quant à eux de verrouiller la touche Windows et de contrôler l’intensité l’éclairage RGB.

Source : Edouard Patout pour Frandroid Source : Edouard Patout pour Frandroid Source : Edouard Patout pour Frandroid

Le dessous du châssis est comme souvent assez travaillé avec la présence d’un logo ROG sur le revêtement strié. Plutôt fin, ce Strix Flare II dispose logiquement de deux patins escamotables qui permettront de surélever l’arrière du clavier pour plus de confort.

Enfin, du côté de la connectique, on fera ici confiance à un imposant câble tressé d’environ 1,8 mètre. L’épaisseur de ce dernier, qui rappelle certains modèles de Corsair. Ce dernier se termine avec 2 ports USB type A dont l’un est dédié au port USB intégré au clavier.

Un écran gadget, mais bien intégré

Le Strix Flare II Animate est contrôlé grâce à la solution Armoury Crate, commune à tous les périphériques et ordinateurs de la gamme ROG. L’interface au style très gamer est un peu trop complexe à notre goût puisqu’elle intègre de nombreux menus pas forcément en lien direct avec le clavier.

Elle se montre néanmoins complète avec un premier onglet dédié à l’attribution des touches. Un bon point à souligner est que la molette et les boutons de contrôle multimédia sont personnalisables de la même façon que le reste des touches du clavier. Ainsi, on peut les personnaliser pour y attribuer d’autres fonctions et notamment des macros.

L’éclairage RGB dispose lui aussi d’un onglet dédié et propose de multiples effets préconfigurés. Pour aller plus loin et personnaliser finement l’éclairage tout en le synchronisant avec les autres appareils compatibles, il faudra alors se tourner vers l’outil dédié Aura Creator.

Le clavier est capable de proposer un taux d’interrogation de 8000 Hz, bien que par défaut, il fonctionne à la classique valeur de 1000 Hz. Un onglet est dédié à cet unique paramètre, qui aurait pu selon nous trouver sa place ailleurs.

Enfin, toute la gestion de l’écran AniMe Matrix se fait via un ultime onglet. Cet écran permet tout d’abord d’afficher une image, animée ou non dont certaines sont directement intégrées au logiciel. Il est également possible d’ajouter des images personnalisées. Le clavier utilise par ailleurs cet écran pour afficher des informations contextuelles comme la mise en pause d’une chanson ou le verrouillage de la touche Windows.

Source : Edouard Patout pour Frandroid Source : Edouard Patout pour Frandroid

Armoury Crate va un peu plus loin en proposant aussi des widgets qui peuvent au choix afficher l’heure, la date ou encore un visualiseur audio qui réagit au son en cours de lecture sur votre machine. Rien qui ne sort vraiment du lot donc et on reste sur un appendice assez gadget, bien que plus joli et amusant que les habituels écrans de SteelSeries et Corsair.

Comme toujours, les différents paramètres que nous avons énumérés plus haut pourront être enregistrés dans des profils. Ces profils peuvent alors être associés à des jeux ou des applications pour adapter le fonctionnement du clavier à l’usage qui en est fait.

Les performances au rendez-vous

À la différence des autres claviers de la marque passés entre nos mains, le Flare II Animate est ici équipé des interrupteurs ROG NX. Ces derniers sont plus classiques que les RX, au moins sur leur conception qui se rapproche au final des habituels interrupteurs Cherry MX.

Le modèle que nous avons reçu est équipé de la version red de ces interrupteurs qui sont de ce fait logiquement linéaires et rapides. La force d’activation initiale est de 40 g et le point d’activation est situé à 1,8 mm. En pratique, ils se montrent un peu plus rapides et réactifs que les Cherry MX Red.

Ils sont ainsi parfaitement adaptés pour un usage vidéoludique où ils offrent d’excellentes performances. Les frappes s’enchainent sans difficulté et il est logiquement possible d’enchainer les actions sans que les interrupteurs fassent défaut.

La compatibilité avec un taux d’interrogation de 8000 Hz améliore techniquement la réactivité du clavier, mais en pratique, dans un usage classique, il ne sera pas possible de constater une quelconque différence ; un clavier étant de toute façon moins sollicité qu’une souris.

Les interrupteurs Asus ROG NX sont également agréables en rédaction, surtout pour les amateurs d’interrupteurs linéaires. Une fois leur sensibilité maitrisée, la rédaction se fait de manière très fluide et c’est un réel plaisir d’utiliser ce clavier au quotidien.

Notez qu’Asus semble avoir travaillé l’aspect sonore de son clavier qui est équipé d’une mousse acoustique au sein du châssis. Cet ajout permet d’atténuer les bruits de résonance engendrés par les frappes sur les touches. Néanmoins, les interrupteurs restent particulièrement bruyants (pour des interrupteurs linéaires) et les capuchons sont très peu stables, notamment en comparaison des interrupteurs ROG RX.

🎙️ Enregistrement frappe (normalisé à 0 dB)

Prix et disponibilité du clavier Asus ROG Flare II Animate

Le clavier Asus ROG Flare II Animate est disponible au prix conseillé de 230 euros.