Asus aussi fabrique des montres connectées : la dernière vient d’arriver

Asus vient d'officialiser la VivoWatch 6, une nouvelle montre connectée qui se veut à la pointe en termes de santé connectée. Pour cela, elle se barde de nombreux capteurs pour vous mesurer un peu partout.

Le constructeur est plutôt connu pour ses ordinateurs portables, voire pour ses smartphones, mais il vend aussi des montres connectées. Asus est de retour sur le marché avec la VivoWatch 6, comme l’entreprise l’a annoncé sur son site.

Qu’est-ce que propose cette montre connectée d’Asus ?

La VivoWatch 6 propose un écran Amoled de 1,39 pouce avec une définition de 454 par 454 pixels et protégé par un verre Gorilla Glass. La luminosité indiquée sur la fiche technique : 350 cd/m². Parmi les avantages qu’elle entend proposer, il y a la présence d’un GPS bi-bande.

Le tout pour un poids de 60 grammes seulement. Au poignet, on devrait s’attendre à une autonomie de 14 jours maximum (sans la mesure de l’oxygénation dans le sang, sans le port durant le sommeil et en mode d’économie d’énergie), ou de 9 jours en usage normal la journée.

Les fonctionnalités de santé connectée de l’Asus VivoWatch 6

Là où cette montre se démarque, c’est sur les mesures de santé qu’elle est capable de réaliser. Elle peut notamment mesurer la composition corporelle (à savoir la masse grasse, la masse musculaire, la quantité d’eau ou encore le squelette et les organes) grâce à un capteur d’impédance bioélectrique (BIA). Une fonction similaire à ce que proposent les dernières montres Samsung. Le traditionnel électrocardiogramme (ECG) est naturellement de la partie, et peut surveiller la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC). La montre intègre également une mesure de la tension artérielle, là aussi tout comme les Galaxy Watch, mais également comme la Xiaomi Watch H1 et la Huawei Watch D. Rappelons qu’Apple travaillerait également sur une mesure de ce type pour sa future Apple Watch X.

Il y a aussi un capteur photopléthysmographique (PPG) dans la VivoWatch 6, qui permet aussi de mesurer la fréquence cardiaque. La montre connectée d’Asus offre la fonction Body Harmony, pour indiquer un « état émotionnel quotidien ». Il y a aussi Care Track, une application pour consulter l’état de santé et l’emplacement en temps réel de quelqu’un de sa famille. Si cela pose des questions de vie privée et d’espionnage, Asus l’imagine pour les familles qui s’occupent de personnes âgées.

Prix et disponibilité de l’Asus VivoWatch 6

Asus n’a malheureusement pas communiqué sur la date de sortie de sa VivoWatch 6. Mais on connaît son prix : 130 euros. Un bon prix au vu de la fiche technique (surtout pour les fonctions de santé connectée) proposée par ce modèle.