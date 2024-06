Enceinte Bluetooth : ce constructeur fait son grand retour avec un modèle bardé de fonctions intéressantes

Neuf ans après sa dernière enceinte Bluetooth, Beats revient sur le devant de la scène avec sa Beats Pill, une petite enceinte Bluetooth pleine de fonctionnalités.

En 2012, alors que Beats était encore l’une des marques hégémoniques dans le domaine de l’audio nomade, le constructeur lançait la Beats Pill, sa toute première enceinte Bluetooth nomade. Trois ans et un rachat par Apple plus tard, la firme lançait alors la Beats Pill XL, puis la Beats Pill+. Et depuis… plus rien.

Pour aller plus loin

Meilleures enceintes Bluetooth portables : notre sélection en 2024

Depuis neuf ans, Beats semblait avoir abandonné complètement le domaine des enceintes Bluetooth, préférant se concentrer sur les casques audio ou les écouteurs sans fil. C’était sans compter sur plusieurs rumeurs qui visaient finalement juste : en effet, Beats a finalement annoncé, ce mardi, sa toute nouvelle enceinte Bluetooth, une première depuis près de dix ans.

La nouvelle Beats Pill reprend donc le même nom que les modèles précédents. Elle en reprend également la forme iconique de grosse pilule avec 21,9 cm de longueur pour 7,1 cm de largeur et 7,0 cm de hauteur pour un poids de 680 grammes. L’enceinte reprend également le même design que les versions des années 2010 avec une grille en façade, orientée vers le haut, et un logo « b ».

Une enceinte Bluetooth… et USB-C

Derrière la grille, Beats a logé un large transducteur ovale pour les basses fréquences adossé à un tweeter pour les fréquences aiguës. L’enceinte est par ailleurs capable non seulement de lire du son en Bluetooth via les codecs SBC et AAC, mais également en filaire et en haute résolution grâce à sa compatibilité audio par USB. Elle profite d’ailleurs d’un unique port de charge USB-C positionné au dos. Pour les contrôles, on va retrouver un bouton central pour la mise en pause et la lecture, des boutons de volume et un bouton de mise sous tension. Dotée d’un microphone, l’enceinte peut également être utilisée pour répondre à des appels téléphoniques. Elle est également compatible avec Localiser d’Apple et Localiser mon appareil de Google.

Enceinte nomade oblige, la nouvelle Beats Pill est annoncée comme protégée contre la pluie et l’immersion grâce à sa certification IP67.

Enfin, du côté de l’autonomie, Beats annonce que sa Pill peut fonctionner pendant 24 heures consécutives et qu’elle est capable de récupérer 2 heures de lecture après 10 minutes de charge. L’enceinte peut aussi faire office de batterie externe pour recharger votre smartphone en cas de besoin.

Prix et disponibilité de la Beats Pill

La nouvelle Beats Pill est d’ores et déjà disponible en France. Elle est déclinée en trois coloris — or champagne, rouge ou noir — au prix de 169,95 euros.