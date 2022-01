Apple coupe définitivement le son des enceintes Beats

Apple a décidé d'arrêter la commercialisation de l'emblématique enceinte Pill+ de Beats, le premier produit post-rachat de la marque de Dr.Dre par le géant californien. Le catalogue Beats ne compte désormais plus que des écouteurs et des casques.

Si vous cherchez une enceinte chez Apple désormais, vous n’aurez désormais plus le choix que du HomePod mini. La firme de Cupertino ne commercialise plus de haut-parleurs de marques partenaires comme Sonos ni même à présent d’enceintes signées Beats.

Comme l’a repéré le site 9to5Mac, la Beats Pill+ a disparu de l’Apple Store. Et ce, en France comme aux États-Unis, avons-nous également constaté. La dernière enceinte Bluetooth proposée par la marque n’est plus et elle n’a finalement jamais eu d’héritière.

Petit à petit, Apple continue d’élaguer autour de ses produits maison. Le HomePod mini reste donc la seule enceinte au catalogue, mais elle n’est pas sans fil et nécessite le wifi pour fonctionner, là où la Pill+ se montrait nomade et autonome en Bluetooth, avec en prime un port lightning pour le chargement et un fonctionnement sur iOS comme Android.

Plus d’enceinte Bluetooth au catalogue Apple

Annoncée en 2015 après le rachat de Beats pour 3 milliards de dollars l’année précédente, elle était alors le tout premier produit de la marque de Dr.Dre conçue pour Apple. Près de sept ans plus tard, la Pill+ a tiré sa révérence des étales en ligne des deux entreprises. Vous ne pouvez plus trouver l’enceinte en forme de pilule que chez des revendeurs tiers. Désormais, Beats ne fournit plus à Apple que des écouteurs et des casques pour une cible plus jeune et plus sportive que les AirPods ou le casque AirPods Max.

Dans la galaxie Apple, l’enceinte Bluetooth est désormais le produit manquant de la gamme audio. De nombreuses marques partenaires (Sonos, Philips, Marshall, TCL, etc.) proposent des compatibilités avec AirPlay 2 pour fonctionner avec l’iPhone ou même l’Apple TV et profiter des contenus comme Apple Music sur leurs propres enceintes. Apple doit se contenter de son seul HomePod mini pour diffuser du son dans la maison. Alors quand il s’agit de sortir des murs…

Difficile d’imaginer que la fin de la Pill+ ne soit simplement justifiée par son ancienneté. Il se murmure depuis de nombreuses années qu’une enceinte nomade, compatible AirPlay, est dans les tiroirs. Elle était attendue chez Beats, mais peut-être s’agira-t-il d’un produit étiqueté tout simplement Apple. En tout cas, la marque à la pomme a tous les atouts en main et les designers pour plancher sur la question et combler le manque. Certes le marché de l’enceinte Bluetooth est déjà sérieusement embouteillé, mais il n’y a aucune raison technique, voire stratégique, pour qu’Apple ne vienne pas y apporter sa technologie dans ses velléités d’étendre son écosystème de produits.

