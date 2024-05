Beats Pill : une nouvelle enceinte Apple pourrait débarquer dès cet été

Apple s'apprêterait à lancer une nouvelle enceinte Beats Pill : ce serait la deuxième depuis le rachat de la marque il y a presque dix ans. Les indices se multiplient autour de cette potentielle enceinte Bluetooth qui devrait arriver cet été.

Apple et les enceintes Bluetooth, ça fait deux, bien que l’entreprise ait racheté depuis près de dix ans la marque Beats (anciennement Beats by Dre). Pourtant, une nouvelle version de la Beats Pill pourrait bien faire son apparition : le point sur les rumeurs.

On sait déjà presque tout de la prochaine Beats Pill

En plus des révélations grâce aux certifications, on a déjà quelques informations grâce à des célébrités qui l’utilisent. En effet, le basketteur LeBron James ainsi que le pilote de F1 Daniel Ricciardo se sont montrés tenant une enceinte Beats pas encore sortie, les doigts dans une dragonne.

Mais c’est le site 9to5Mac qui révèle aujourd’hui beaucoup de détails techniques sur l’appareil grâce à ses sources. En théorie, la qualité audio serait meilleure que celle de la Beats Pill+ sortie en 2015, soit il y a neuf ans (lancée sous le giron d’Apple).

Selon 9to5Mac donc, le volume maximal serait plus fort, les basses plus importantes. Pour cela, l’enceinte aurait droit à un woofer avec 28 % de force motrice en plus, ce qui lui permettrait de déplacer 90 % d’air supplémentaire, « tout en réduisant la distorsion dans les basses fréquences. » Le woofer serait accompagné d’un tweeter plus stable, afin d’offrir davantage de détails dans les aigus et les médiums. Le son serait dirigé un peu en l’air de 20 degrés pour arriver plus directement dans les oreilles. Enfin, ce serait du Bluetooth 4.0 sur cet appareil.

Côté design, la forme serait toujours celle d’une pilule, entre la Beats Pill première du nom et la Beats Pill+. Il n’y aurait qu’une grille à l’avant avec le logo au milieu, entourée complètement de plastique mat. Au-dessus, on trouverait le bouton d’alimentation, le bouton central (qui sert à l’appairage, à la mise en pause de la lecture), ainsi que les boutons de contrôler du volume.

Une enceinte Bluetooth qui ferait le plein de fonctionnalités

L’amélioration principale de cette Beats Pill serait sans doute l’augmentation de l’autonomie par rapport à la Beats Pill+ de 2015. Elle profiterait ainsi de 24 heures d’autonomie maximum, contre 12 auparavant. L’enceinte serait également certifiée IP67, ce qui signifie qu’elle serait résistante à la poussière et à l’eau.

Avec l’association de Google et d’Apple, la Beats Pill serait compatible avec les protocoles Find My Device (Google) et Find My (Apple). De quoi la retrouver là où vous l’avez laissée pour la dernière fois. Cette enceinte Bluetooth devrait prendre en charge le stéréo lorsqu’elle est couplée à une autre Beats Pill.

Législation européenne oblige, en toute logique cette enceinte disposerait d’un port de charge USB-C : un câble USB-C vers USB-C serait inclus dans la boîte (et il prendrait l’audio en charge). Une boîte qui devrait également comprendre une dragonne. La Beats Pill pèserait 680 grammes, ce qui est un peu plus léger que la Beats Pill+

Quel prix et quelle date de sortie pour cette enceinte Beats ?

Cette nouvelle enceinte Bluetooth signée Beats serait vendue en trois coloris : noir, or et rouge (corail). Pour le moment, on ne connaît pas le prix de lancement, mais à titre de contextualisation, la Beats Pill+ avait été lancée à 250 euros, avant de baisser de prix et d’être vendue à 200 euros, puis d’être enterrée définitivement début 2022. On peut s’attendre à ce que le prix soit plus élevé. Quant à la date de sortie, 9to5Mac s’attend à une arrivée dans les prochaines semaines, « à temps pour l’été. »