L’enceinte Bluetooth Beats Pill profite du savoir-faire d’Apple et des promotions de la Black Friday Week

La Beats Pill est une enceinte Bluetooth résistante à l’eau avec un son précis et une puissance détonante, accessible à prix cassé pendant la Black Friday Week.

La Beats Pill nouvelle génération est disponible sur le marché depuis fin juin 2024. Si vous ne connaissez pas la marque Beats, elle a été créée par le célèbre rappeurs américain Dr Dre (d’ailleurs, le nom complet de la marque est Beats by Dre). Elle a depuis été rachetée par Apple qui en profite pour y glisser ses technologies de pointe, qui font de la Beats Pill une enceinte étonnamment puissante. En plus là pour la Black Friday Week, elle est accessible à moins de 120 euros.

Les avantages de la Beats Pill

Une autonomie de 24h qui fait vraiment 24h

Le son est super bien travaillé : riche, puissant, de bonnes basses et les voix bien restituées

La certification IP67 qui la transportable vraiment partout

Grâce aux promotions de la Black Friday Week, vous retrouvez la toute dernière Beats Pill à 114,99 euros sur Amazon alors que d’habitude, elle est vendue 169,95 euros.

Le retour d’une enceinte reine de son royaume

La Beats Pill présentée ici n’est pas numérotée, mais sachez qu’il s’agit en fait de la seconde itération de cette enceinte, pas moins de 10 ans après la première ! Alors Apple n’a pas chômé depuis puisqu’ils ont développé leurs propres enceintes, mais aujourd’hui il est venu le temps non pas des cathédrales, mais celui de la Beats Pill nouvelle. Et contrairement au Beaujolais, elle ne sent pas la banane.

L’enceinte porte bien son nom de « Pill » parce qu’elle a littéralement l’allure d’une pilule. N’essayez pas de la gober parce qu’avec ses 22,1 cm de long pour un diamètre de 6,9 cm, elle risque de vous rester en travers de la gorge. Elle ressemble un peu à ce que propose la Sonos Roam 2 ou encore la JBL Flip 6.

Vous profitez d’une façade recouverte d’une grille micro-perforée en aluminium, avec le petit « b » de la marque Beats. Sur le dessus, il y a un petit creux où se trouvent les boutons de commande, et à l’arrière, le port USB-C multifonctions (charge, charge inversée et lecture audio numérique par câble).

L’enceinte ultime pour voyager

La Beats Pill est une enceinte conçue pour résister à beaucoup de choses, en témoigne sa certification IP67 : poussière, eau et même immersion pendant quelques dizaines de minutes. Pas de quoi la faire flotter, mais au moins elle ne tombera pas en rade si elle tombe dans l’eau. Sachez qu’il est d’ailleurs possible d’en appairer deux pour profiter d’un son stéréo.

Apple a fait des merveilles, comme souvent, sur la partie audio et vous profitez d’un son parfaitement équilibré avec une bonne réstitution des voix, des basses puissantes et beaucoup de détails, c’est surprenant sur un si petit appareil. Il fait un sans-faute quasiment partout, on peut juste regretter l’absence d’égaliseur et que la lecture audio par câble USB ne soit pas fonctionnelle. Peut-être lors d’une future mise à jour ?

Retrouvez une analyse plus détaillée et pertinente de la Beats Pill dans le test complet qui lui est dédié.

Si la possibilité de pouvoir écouter de la musique à proximité d’une surface aquatique avec une probabilité non négligeable que votre enceinte ne tombe dedans vous intéresse, retrouvez les meilleures enceintes Bluetooth étanches dans notre sélection du moment.

