L’un des meilleurs casques de l’an dernier se met à jour pour proposer un son encore meilleur

Bowers & Wilkins a annoncé une nouvelle version de son casque de l'an dernier, le B&W Px7 S2e. Au programme, un nouveau coloris, mais surtout un traitement sonore encore amélioré.

L’an dernier, Bowers & Wilkins crĂ©ait la surprise avec sa nouvelle gamme de casques sans fil, les B&W Px7 S2 et B&W Px8, deux modèles Ă la qualitĂ© sonore particulièrement soignĂ©e et compatibles avec l’audio par USB pour profiter des capacitĂ©s du DAC intĂ©grĂ© au casque, sans compression de la qualitĂ© sonore.

Ce mardi, la marque du groupe Masimo — aux cĂ´tĂ©s de Denon, Marantz ou Polk — a dĂ©voilĂ© un nouveau modèle de casque audio sans fil Ă rĂ©duction de bruit active, le Bowers & Wilkins Px7 S2e. Derrière ce nom Ă rallonge se cache en fait le successeur du Px7 S2 dont il reprend le design et les fonctionnalitĂ©s, tout en amĂ©liorant la qualitĂ© sonore. Concrètement, il s’agit donc davantage d’une mise Ă jour physique du casque de l’an dernier.

Un casque quasim semblable au modèle de 2022

Dans le dĂ©tail, le nouveau B&W Px7 S2e est dotĂ© d’un nouveau processeur de signal numĂ©rique (DSP). « Cette mise Ă jour du DSP a Ă©galement permis aux ingĂ©nieurs de Bowers & Wilkins de rĂ©ajuster la plateforme acoustique du Px7 S2e pour offrir un niveau de dĂ©tail, de dynamique et d’espace inĂ©galé », affirme la marque britannique, sans toutefois livrer davantage de dĂ©tails. Rappelons que, comme la première version, le casque est capable de lire des fichiers audio jusqu’en 24 bits grâce Ă sa compatibilitĂ© audio par USB.

Pour le reste des caractĂ©ristiques, on a droit Ă un modèle identique Ă celui du Px7 S2 originel, avec un poids de 307 grammes, un format circum-aural, un capteur de port, une compatibilitĂ©Â aptX Adaptive et une rĂ©duction de bruit grâce Ă quatre microphones. Les transducteurs aussi sont semblables Ă l’Ă©dition de 2022 avec un diamètre de 40 mm. Le Bowers & Wilkins Px7 S2e est annoncĂ© comme pouvant fonctionner pendant 30 heures en Bluetooth avec rĂ©duction de bruit activĂ©e. LĂ encore, une annonce Ă©quivalente Ă la première version.

Outre le nouveau DSP, le Px7 S2e se distingue de la première version par l’ajout d’un nouveau coloris vert qui fait son apparition en plus du noir, du gris et du bleu. Le Px7 S2e est disponible depuis ce mardi au prix de 429 euros, un tarif identique au premier Px7 S2 Ă son lancement — mĂŞme si on le retrouve dĂ©sormais Ă 299 euros. Il viendra progressivement remplacer le modèle de 2022 chez les revendeurs.