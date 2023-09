Ces écouteurs hi-fi proposent tout ce qu’on attend d’écouteurs sans fil haut de gamme

Lors de l'IFA de Berlin, la marque hi-fi Denon a présenté deux nouvelles paires d'écouteurs sans fil haut de gamme, les Denon PerL et Denon PerL Pro.

Alors que se déroule cette semaine le salon IFA 2023, le constructeur Denon a profité de l’événement berlinois pour présenter deux nouvelles paires d’écouteurs sans fil haut de gamme aux caractéristiques plutôt alléchantes, les Denon PerL et Denon PerL Pro.

Concrètement, ces deux paires reprennent un aspect plutôt similaire avec une large surface tactile ronde à l’extérieur et un format intra-auriculaire. Les PerL Pro se distinguent cependant par une bordure brillante à l’extérieur de la surface, pour un aspect complètement mat sur les PerL standards.

En termes de caractéristiques techniques, les deux modèles embarquent des transducteurs de 10 mm de diamètre, mais la version « Pro » est renforcée de trois couches de titane pour une faible distorsion. Pour les codecs audio Bluetooth, les deux modèles sont compatibles avec l’AAC, le SBC et l’aptX, mais les PerL Pro sont également compatibles aptX Lossless et aptX Adaptive. Ils proposent également une compatibilité Bluetooth multipoint, permettant de les connecter en même temps à un smartphone et un PC portable, fonction absente sur le modèle standard. Il en va de même pour l’audio spatial, proposé uniquement sur la version « Pro ».

Deux paires d’écouteurs avec réduction de bruit

Par ailleurs, les deux nouvelles paires d’écouteurs de Denon sont dotées d’une fonction de réduction de bruit active et d’un mode transparent.

Du côté de l’autonomie, Denon annonce jusqu’à 8 heures d’utilisation sur ses PerL Pro (32 heures avec le boîtier de charge, compatible avec la charge sans fil) et 6 heures avec les PerL (24 heures avec le boîtier de charge, sans charge sans fil). Les écouteurs sont par ailleurs livrés avec quatre paires d’embouts en silicone, une paire d’embouts en mousse et deux paires d’ailettes.

Pour rappel, Denon est une marque du groupe Sound United, au même titre que Marantz, Polk ou Bowers & Wilkins. Cette marque japonaise est spécialisée dans les appareils hi-fi et home cinema, avec des rapports qualité-prix généralement très intéressants.

Les écouteurs Denon PerL et Denon PerL Pro sont déjà disponibles à la vente. Il en coûtera 199 euros pour les Denon PerL et 349 euros pour les Denon PerL Pro.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).