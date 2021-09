Le spécialiste de la Hi-Fi Denon lance ses premiers écouteurs sans fil

Le constructeur japonais Denon a dévoilé deux paires d'écouteurs sans fil, des modèles à moins de 100 et 200 euros.

Le constructeur japonais Denon est particulièrement connu dans le domaine de l’audio pour ses platines home cinema et ses amplificateurs hi-fi. Néanmoins, il propose également des appareils d’écoute nomade et vient de présenter ses tout premiers écouteurs sans fil, les Denon AH-C630W et Denon AH-C830NCW.

Du côté des Denon AH-C630W, il s’agit d’écouteurs plutôt orientés vers l’entrée de gamme. On retrouve un format tige plutôt classique avec un design intra-auriculaire, un poids de 4,7 grammes et une certification IPX4 pour la résistance aux éclaboussures. Pour la restitution audio, les écouteurs sont dotés de transducteurs de 10 mm de diamètre et sont compatibles avec les codecs audio Bluetooth AAC et SBC et une transmission Bluetooth 5.0. Les écouteurs ne sont cependant pas dotés d’une fonction de réduction de bruit active, d’un mode transparent, d’une connexion rapide Google Fast Pair ou d’une détection de port pour mettre la musique en pause en retirant les écouteurs.

Des AH-C830NCW à réduction de bruit active

De leur côté, les Denon AH-C830NCW font bien davantage. Comme le « NC » de leur nom l’indique, ils sont dotés d’une fonction de réduction active hybride du bruit grâce à l’utilisation de deux microphones par écouteur. Ils proposent également un mode son ambiant ainsi que la détection de port et la connexion Google Fast Pair. Les écouteurs reprennent le même format que les AH-C630W avec un design tige et des embouts en silicone pour l’aspect intra-auriculaire, mais sont cette fois dotés de transducteurs ovales de 11 x 10 mm. Pour la transmission Bluetooth, les Denon AH-C830NCW sont dotés de puces Bluetooth 5.0 et compatibles avec les codecs AAC et SBC, mais sans compatibilité avec l’aptX, ni le LDAC.

L’autonomie annoncée de ces deux paires d’écouteurs est de 4,5 heures (18 heures avec le boîtier) pour les Denon AH-C630W et de 6 heures (24 heures avec le boîtier) pour les Denon AH-C830NCW. En activant la réduction de bruit, les modèles plus haut de gamme proposent une autonomie de 4,8 heures (19 heures avec le boîtier).

Les Denon AH-C630W sont pour l’instant uniquement annoncés au Japon où ils seront lancés en octobre au prix de 9900 yens (77 euros), tandis que les Denon AH-C830NCW seront disponibles à la même date à 19 800 yens (154 euros).