Test du Corsair MP600 Elite : un SSD rapide pour votre PS5, mais avec ses limites

Ce Corsair MP600 Elite affiche de très bonnes performances dans tous nos tests, y compris en jeu. Nos chiffres montrent des débits très fidèles aux promesses de la marque en lecture et écriture séquentielle. Mais son très faible cache pSLC l'empêche de performer dans des scénarios plus soutenus, lors de la copie de très larges fichiers. En 2024, un tel choix nous semble plutôt étrange.



S'il a beaucoup de concurrence sur son segment, notamment face à très similaire NM790 de chez Lexar, il tient la cadence à plus d'un égard. Nous le conseillons cependant vraiment son utilisation première, à savoir dans une PS5, car son absence de DRAM et ses performances plus décevantes dans la durée ne le destinent pas à être un SSD principal pour PC de bureau.