Test de l’EcoFlow Delta Pro 3 : une batterie portable solaire qui sait tout faire, même charger votre voiture électrique

EcoFlow n’est pas un nouveau venu dans le monde des batteries portables, mais avec la Delta Pro 3, l’entreprise chinoise semble vouloir passer à la vitesse supérieure. Entre puissance brute et polyvalence, cette batterie géante a de quoi faire rêver. Mais que vaut-elle vraiment au quotidien ? C’est ce que nous allons découvrir dans ce test complet.

L’autoconsommation et l’indépendance énergétique sont deux enjeux de société, et EcoFlow revient avec sa nouvelle batterie Delta Pro 3 qui peut répondre à ces enjeux.

EcoFlow n’est pas un nouveau venu dans le monde des batteries portables solaires. Depuis sa création en 2017, l’entreprise chinoise s’est imposée comme un acteur majeur du secteur, en proposant des solutions innovantes pour répondre aux besoins énergétiques de plein de situations.

Avec la Delta Pro 3, EcoFlow semble vouloir passer à la vitesse supérieure, en proposant une batterie capable de rivaliser avec des installations fixes professionnelles.

L’ère de l’indépendance énergétique

Avant de plonger dans les détails techniques de la Delta Pro 3, il est important de comprendre le contexte dans lequel elle s’inscrit. Les batteries solaires, aussi appelées batteries de stockage d’énergie ou centrales énergétiques, sont devenues un élément clé de la transition énergétique. Elles permettent de stocker l’énergie produite par des panneaux solaires pendant la journée pour la restituer la nuit ou lors de pics de consommation.

Cette capacité de stockage est essentielle pour l’autoconsommation, c’est-à-dire la consommation de sa propre production d’électricité. Avec l’augmentation constante du prix de l’électricité ces dernières années, l’autoconsommation est devenue une option de plus en plus attractive. Les panneaux solaires produisent de l’énergie la journée, cette batterie est capable de la stocker.

Cependant, pour que l’autoconsommation soit vraiment efficace, il est nécessaire de disposer d’une batterie capable de stocker une quantité importante d’énergie. C’est là que des produits comme la Delta Pro 3 entrent en jeu.

Le secteur des batteries solaires a connu un essor fulgurant ces dernières années, notamment grâce à l’implication massive de la Chine dans la production de cellules. Cette concurrence a entraîné une baisse significative des prix des cellules, rendant les batteries de stockage de plus en plus accessibles au grand public. Et c’est aussi le cas des panneaux solaires, qui n’ont jamais été aussi accessibles.

Enfin, il faut noter que l’intérêt pour ces batteries ne se limite pas à l’autoconsommation solaire. Elles peuvent également servir de système de secours en cas de coupure de courant, ou encore permettre une plus grande mobilité pour les travailleurs nomades ou les amateurs de camping. Bref, les usages sont nombreux.

Fiche technique

Catégorie Caractéristique Valeur Général Capacité 4096 Wh Dimensions (L x l x H) 695,5 x 341 x 410 mm Poids 51,5 kg Indice de protection IP65 (et donc résistante à l’eau) Sortie AC Puissance de sortie continue max 4000 W Puissance de crête 8000 W (pendant 400 ms) Tension de sortie 230 V Nombre de prises AC 5 (4x Type F, 1x CEE 16A) X-Boost 6000 W max EPS/UPS < 10 ms, UPS Sortie DC Ports USB-C 2x, 5/9/12/15/20V 5A 100 W Max Ports USB-A 2x, 5V 2.4A 9V 2A 12 V 1,5 A 18 W Max Sortie DC 12V 12,6V/30A 378W Total Entrée Charge secteur 2900 W Max, 220-240V 12,5A 50/60Hz Entrée solaire 2600 W Max, 2 Ports Entrée voiture 12 V 8 A Max, 48 V 20 A Max Entrée générateur 3200 W Max Batterie Chimie LFP (Lithium Fer Phosphate) Cycles de vie > 4000 cycles à 80 % de capacité Température de fonctionnement -10°C à 45°C (décharge), 0°C à 45°C (charge) Connectivité Sans fil WiFi 2,4 GHz et Bluetooth Filaire CAN Autres Écran Oui Contrôle par application Oui sur iOS et Android Garantie 5 ans Niveau sonore 30 dB (sous 2kW, 25°C, à 1m)

Un design imposant, mais réfléchi

Parlons maintenant du produit de cet article : l’EcoFlow Delta Pro 3. La première chose à noter lorsqu’on découvre cette batterie, c’est sa taille. Avec ses dimensions de 695,5 x 341 x 410 mm, elle est loin d’être discrète. Son poids de 51,5 kg la rend difficile à déplacer pour une seule personne. Personnellement, je suis capable de la soulever 10 secondes, maximum.

Pour mettre cela en perspective, c’est à peu près l’équivalent d’un lave-linge de taille moyenne. Autant dire que le terme « portable » prend ici un sens tout relatif.

Cependant, EcoFlow a bien pensé son design pour faciliter au maximum son transport. La batterie est équipée de deux roues robustes à l’arrière et d’une poignée télescopique, rappelant une valise de voyage. Deux poignées latérales permettent également de la soulever à deux si nécessaire. Les roues sont aussi grosses, elle peut rouler dans un jardin sur un sol presque plat.

Le boîtier en plastique dur semble solide et bien conçu pour résister aux chocs. La finition est soignée, avec une dominante de gris argenté qui donne un aspect très pro à l’ensemble.

En termes de connectique, la Delta Pro 3 ne fait pas dans la demi-mesure. Sur la face avant, on trouve pas moins de 5 prises secteur (4 prises Type F et 1 prise CEE 16A), 2 ports USB-A et 2 ports USB-C. À l’arrière, on trouve les différentes entrées pour la recharge : une prise C20 pour le secteur, deux entrées solaires, une entrée pour chargeur de voiture, et même une entrée pour générateur.

Malgré son poids important, l’ergonomie générale de la Delta Pro 3 est plutôt réussie. Tous les ports sont facilement accessibles, et l’écran LCD en façade permet de consulter rapidement les informations essentielles comme le niveau de charge, la puissance en entrée et en sortie, ou encore le temps restant estimé.

Des performances à la hauteur des attentes

Maintenant que nous avons un aperçu des spécifications techniques, plongeons dans les performances réelles de la Delta Pro 3.

La première chose qui impressionne, c’est sa capacité de 4096 Wh. Pour mettre cela en perspective, c’est l’équivalent de plus de 280 batteries de smartphones de dernière génération. Cette capacité massive permet à la Delta Pro 3 d’alimenter des appareils gourmands en énergie pendant de longues périodes.

La puissance de sortie continue de 4000 W est également très impressionnante, largement au-dessus de ce que l’on a l’habitude de voir. Elle permet d’alimenter simultanément plusieurs appareils énergivores comme un réfrigérateur, un four micro-ondes et une machine à laver. La fonction X-Boost permet même de pousser cette puissance jusqu’à 6000 W pour les appareils les plus gourmands.

Grâce à sa fonction « DualPower« , elle peut alimenter votre maison via le microonduleur (800 W de sortie) ou directement via la batterie (4000 W de sortie). Au total, le système peut délivrer jusqu’à 4800 W (avec une pointe à 8000 W), ce qui lui permet d’alimenter presque tous les appareils domestiques, y compris ceux qui consomment beaucoup d’énergie comme les climatiseurs, les chauffages ou les pompes à eau.

En termes de recharge, la Delta Pro 3 ne déçoit pas non plus. Avec une puissance d’entrée maximale de 2900 W sur secteur, elle peut se recharger de 0 à 80 % en seulement 50 minutes. C’est impressionnant pour une batterie de cette capacité.

L’entrée solaire maximale de 2600 W est également un point fort. Avec des panneaux solaires adaptés, on peut théoriquement recharger complètement la batterie en moins de deux heures en plein soleil. C’est idéal pour l’autoconsommation ou pour une utilisation en camping. Cela est néanmoins limité si vous avez une installation solaire de grande envergure, il faudra certainement combiner cette batterie à un onduleur spécifique.

En combinant la Delta Pro 3 avec des panneaux solaires et le microonduleur EcoFlow PowerStream, vous obtenez un système complet d’alimentation solaire domestique. Le plus impressionnant ? Tout ce système est conçu pour être installé facilement, sans avoir besoin d’un installateur ou d’un électricien professionnel.

Le système peut recevoir simultanément de l’énergie solaire via le microonduleur et directement via la Delta Pro 3. Avec cette configuration, le système peut générer jusqu’à 16 kWh d’énergie solaire par jour (et donc couvrir largement votre consommation).

La durée de vie annoncée de plus de 4000 cycles à 80 % de capacité est excellente. Cela signifie que même avec une utilisation quotidienne, la batterie devrait durer plus de 10 ans avant de montrer des signes de faiblesse significatifs. C’est grâce à la chimie LFP (Lithium-Fer-Phosphate). Par contre, les batteries LFP sont un peu moins denses en énergie que les lithium-ion classiques. Cela veut dire qu’à taille égale, elles stockent un peu moins d’énergie… et ça explique aussi la taille de la Delta Pro 3.

Un aspect souvent négligé des batteries de grande capacité, c’est leur gestion thermique et sonore. Et c’est là que la Delta Pro 3 est performante.

Commençons par le bruit, ou plutôt, l’absence de bruit. EcoFlow annonce un niveau sonore de seulement 30 dB lorsque la batterie fonctionne à mi-charge. Pour vous donner une idée, c’est à peu près le niveau sonore d’un chuchotement. Autant dire que vous pouvez l’utiliser dans votre chambre sans craindre qu’elle ne perturbe votre sommeil. On vous conseille néanmoins de la stocker ailleurs, dans le garage par exemple.

Mais ce qui est vraiment impressionnant, c’est la gestion thermique. La Delta Pro 3 est équipée d’un système de refroidissement intelligent qui ne s’active que lorsque c’est vraiment nécessaire. En utilisation normale, vous n’entendrez probablement jamais les ventilateurs se mettre en marche. Ils ne s’activent qu’au-delà de certains seuils de température ou de puissance, ce qui est plutôt rare en utilisation quotidienne.

Cette gestion thermique a plusieurs avantages. D’abord, elle contribue à la longévité des cellules de la batterie. Moins de chaleur signifie moins de stress pour les composants. Ensuite, elle permet à la Delta Pro 3 de maintenir ses performances même en cas d’utilisation intensive. Pas de baisse de régime due à la surchauffe ici.

Enfin, cette excellente gestion thermique signifie que vous pouvez utiliser la Delta Pro 3 dans des environnements variés sans craindre pour ses performances. Que vous soyez dans un désert brûlant ou dans un chalet en montagne, la batterie saura s’adapter pour fonctionner de manière optimale. C’est ce qui fait la différence entre une batterie LFP classique, et une batterie tout-en-un comme celle-là.

Enfin, la connectivité WiFi et Bluetooth permet de contrôler et de surveiller la batterie à distance via une application mobile. C’est pratique pour optimiser son utilisation ou pour être alerté en cas de problème.

Une application très complète

Et justement, parlons de son logiciel. Et croyez-moi, ce n’est pas qu’un gadget pour faire joli.

Commençons par l’interface sur l’appareil lui-même. L’écran LCD en façade n’a rien de révolutionnaire, mais il fait le job, et bien. En un coup d’œil, vous avez toutes les infos essentielles : niveau de batterie, puissance en entrée et en sortie, temps restant estimé… C’est clair, c’est net, c’est précis. Pas besoin d’être ingénieur en électronique pour comprendre ce qui se passe.

Mais le vrai plaisir, c’est l’application mobile. Disponible sur iOS et Android, elle transforme votre smartphone en centre de contrôle pour votre Delta Pro 3. Et là, on entre dans une autre dimension. Vous pouvez non seulement surveiller tous les paramètres de votre batterie en temps réel, mais aussi les contrôler à distance. Envie d’activer une prise spécifique depuis votre canapé ? C’est possible. Besoin de limiter la puissance de charge pour ne pas faire sauter les plombs ? Quelques tapotements sur l’écran et c’est réglé.

L’application va même plus loin en proposant des fonctionnalités d’optimisation énergétique. Par exemple, vous pouvez programmer des cycles de charge et de décharge en fonction des tarifs de l’électricité. On peut imaginer que votre batterie se remplisse la nuit quand l’électricité est moins chère, et alimente votre maison pendant les heures de pointe. Votre portefeuille va adorer. Si vous avez un abonnement Tempo, ça peut aussi être très utile.

Mais le logiciel de l’EcoFlow Delta Pro 3 ne s’arrête pas là. Il intègre aussi des fonctionnalités de diagnostic et de maintenance prédictive. En clair, votre batterie peut vous prévenir avant qu’un problème ne survienne. Et en cas de pépin, le logiciel peut même guider un technicien pour un diagnostic à distance.

L’application EcoFlow va encore plus loin en matière de gestion intelligente de l’énergie. Elle est compatible avec des dispositifs tiers comme Shelly 3EM, Shelly Pro 3EM et Tibber Pulse, ce qui permet une allocation automatique de l’énergie. Vous pouvez ainsi surveiller et gérer votre consommation d’énergie de manière plus efficace, où que vous soyez et à tout moment.

Enfin, n’oublions pas la possibilité de mettre à jour le firmware de la batterie. Ça peut sembler anecdotique, mais c’est en réalité crucial. Ça signifie qu’EcoFlow peut continuer à améliorer les performances et ajouter de nouvelles fonctionnalités même après l’achat. En bref, EcoFlow a vraiment beaucoup de fonctions, ce qui manque généralement chez la concurrence. On sent qu’on est à la troisième génération de ce produit.

Une polyvalence impressionnante

Mais à quoi sert réellement une batterie aussi puissante ? La réponse est : à presque tout !

Pour les nomades ou les amateurs de camping, la Delta Pro 3 offre une autonomie sans précédent. Elle permet d’alimenter un bureau mobile complet (ordinateur, écran, imprimante) pendant plusieurs jours, ou de transformer un van en véritable maison roulante avec tous les conforts modernes.

À la maison, elle peut servir de système de secours en cas de coupure de courant. Avec sa capacité de 4096 Wh, elle peut alimenter les appareils essentiels d’une maison (réfrigérateur, éclairage, box internet) pendant plusieurs jours.

Mais c’est dans le domaine de l’autoconsommation solaire que la Delta Pro 3 révèle tout son potentiel. Associée à des panneaux solaires, elle permet de stocker l’énergie produite pendant la journée pour la restituer le soir ou lors des pics de consommation. Cela permet de réduire considérablement sa dépendance au réseau électrique et donc sa facture d’électricité. On peut aussi, comme évoqué plus haut, imaginer stocker l’énergie quand elle coûte moins cher, et s’en servrir lorsqu’elle est plus chère (idéal pour un abonnement Tempo d’EDF).

La polyvalence de la Delta Pro 3 est renforcée par sa large gamme de connectiques. Les nombreuses prises AC permettent de brancher directement la plupart des appareils, y compris une voiture électrique. Les ports USB sont pratiques pour charger les appareils mobiles. L’entrée pour chargeur de voiture permet même de la recharger pendant un trajet.

Enfin, la possibilité de connecter plusieurs Delta Pro 3 en parallèle pour augmenter la capacité de stockage est un atout. Cela permet d’adapter le système à ses besoins, que ce soit pour une petite maison ou pour une installation plus importante.

Un investissement conséquent pour l’indépendance énergétique

Parlons maintenant d’un sujet qui fâche : le prix. La Delta Pro 3 n’est pas donnée. En Europe, elle est proposée au prix de 3299 €.

Si vous voulez augmenter votre capacité de stockage, EcoFlow propose une batterie supplémentaire au prix de 2499 €. Il y a aussi un pack avec deux batteries, avec un total de 5699 € pour l’ensemble de la Delta Pro 3 plus une batterie additionnelle.

C’est un investissement qui se rapproche dangereusement du coût d’une petite installation solaire complète. À ce prix-là, on est en droit d’attendre des performances exceptionnelles et une durabilité à toute épreuve.