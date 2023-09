Nous avons testé le kit solaire EcoFlow PowerStream : est-ce un bon investissement ?

En quête d'indépendance énergétique ? De quelques économies ? EcoFlow, l'un des acteurs majeurs, propose un kit complet alliant un micro-onduleur, une batterie et des panneaux solaires. Alors, simple commodité ou indispensable de demain ?

Le développement technologique a toujours eu pour but de rendre notre vie plus simple. Du moins, c’est l’objectif initial. L’émergence des centrales électriques portables, surnommées « grosses batteries » ou « power station », est le dernier exemple en date de cette tendance. Ces batteries présentent-elles un réel avantage ou ne sont-elles qu’un autre gadget coûteux ?

La Chine, leader mondial dans la conception des batteries, a pris une avance technologique dans le secteur des batteries pour voitures électriques. Ces batteries ne sont en réalité pas un monobloc, mais sont composées de multiples cellules avec des piles. C’est cette technologie qui permet aux fabricants chinois comme EcoFlow, Bluetti, Anker et Jackery de concevoir des batteries transportables à grande capacité, dépassant souvent les 2 kWh et pouvant délivrer plusieurs centaines à milliers de watts.

Vendre ces grosses batteries n’est pas une mince affaire. Leur taille imposante et leur coût élevé peuvent décourager plus d’un consommateur. Cependant, pour certains d’entre nous, notamment les nomades, les amateurs de camping ou ceux qui équipent leur van pour des voyages au long cours, ces batteries présentent un avantage incontestable. À domicile, leur utilité peut sembler moins évidente, mais les fabricants ont flairé le potentiel.

C’est là que l’autonomie et l’économie entrent en jeu. Face à des coupures d’électricité ou l’augmentation du prix de l’électricité, avoir une centrale électrique portable peut offrir une certaine tranquillité d’esprit. EcoFlow l’a bien compris avec son kit PowerStream Balcon qui inclut une batterie, des panneaux solaires et un onduleur. Mais alors, en pratique, quel est réellement l’avantage de ce kit ?

Ce kit nous a été prêté par EcoFlow dans le cadre de ce test

Installation, économies et réalité

L’installation d’une centrale électrique portable, en particulier lorsque celle-ci est couplée à des panneaux solaires, demande une certaine préparation. Il ne s’agit pas simplement de poser le kit et d’espérer que tout fonctionne. L’exposition solaire est cruciale pour optimiser la capacité de votre installation à produire de l’énergie. Comprendre le fonctionnement d’un panneau solaire est essentiel. Mais au-delà de cette connaissance technique, une part de réflexion sur son environnement direct s’impose. Avant toute chose, il est crucial de s’interroger sur l’exposition solaire de son lieu de résidence. Que ce soit en France ou ailleurs dans le monde, chaque région a ses spécificités en termes d’ensoleillement.

L’emplacement de votre habitation a également son importance. Une maison entourée d’arbres, par exemple, risque de ne pas bénéficier d’une exposition optimale, même dans une région ensoleillée. De même, si l’espace autour de votre maison ou appartement est limité, cela peut influencer la quantité d’énergie que vous pourrez collecter. Sans parler de son exposition au soleil, évidemment.

Le kit PowerStream Balcon, comme son nom l’indique, est conçu pour les espaces réduits, typiques des appartements en ville. Sa capacité d’entrée limitée à 800 watts indique clairement qu’il n’est pas destiné à alimenter une grande maison, mais plutôt à offrir une autonomie partielle ou d’appoint.

Divers outils en ligne permettent d’évaluer l’exposition solaire de votre habitation. Grâce à eux, vous pouvez déterminer l’emplacement idéal pour vos panneaux, que ce soit sur le toit, le balcon ou dans le jardin.

Par exemple, vivre dans une région ensoleillée comme le sud de Nantes offre une opportunité certaine. J’en suis un témoin privilégié, profitant à la fois d’un large espace et d’un relativement bon ensoleillement.

L’installation de l’EcoFlow PowerStream

Avant de s’aventurer dans l’installation, prenons un moment pour examiner de près ce que contient le kit PowerStream. Le Powerstation EcoFlow Delta Max est au cœur de ce kit, possédant une capacité de 2 016 Wh. Sa modularité permet d’augmenter cette capacité jusqu’à 6 048 Wh avec l’ajout d’une ou deux batteries supplémentaires.

Complétant cet assemblage, des panneaux solaires capables de générer jusqu’à 800 watts sont inclus. Cependant, le véritable cerveau du système est sans aucun doute l’onduleur, le Power Stream, un composant crucial qui gère la coordination entre la batterie, les panneaux solaires et le réseau électrique de votre domicile.

Pour ceux qui souhaitent une gestion optimisée de leur énergie, le kit propose également des prises électriques intelligentes en option (compatibles Matter). Ces prises sont conçues pour aiguiller l’électricité produite vers des prises spécifiques. Il s’agit d’un aspect intéressant qui pourrait modifier la manière dont l’énergie est distribuée et utilisée dans nos maisons. Nous y reviendrons en détail plus tard.

Contrairement à d’autres systèmes qui nécessitent une expertise ou de longues heures d’installation, le PowerStream d’EcoFlow est conçu pour une mise en place rapide. Pas besoin de bloquer tout un week-end ou de prendre des congés. Après avoir téléchargé et configuré l’application EcoFlow, la majorité du processus se résume à connecter les composants entre eux via Bluetooth, puis à les relier à votre réseau Wi-Fi. En quelques minutes, votre système est opérationnel.

Le centre du système, nommé PowerStream, s’interconnecte avec la batterie et les panneaux solaires via des câbles spécialement conçus pour cette utilisation. Les panneaux solaires, grâce à leur flexibilité, peuvent être discrètement fixés sur une balustrade de balcon avec des serre-câbles. EcoFlow propose des câbles ultra-plats qui peuvent aisément être passés à travers les cadres de portes ou fenêtres, permettant ainsi de placer la batterie et l’unité centrale à l’abri à l’intérieur.

Une fois que tout est en place, l’onduleur sert de point central pour la gestion de l’énergie. Se branchant facilement via une fiche Schuko standard (prise domestique), il permet de contrôler l’équilibrage du flux énergétique à travers l’application. Ainsi, dès que tout est connecté, la magie opère.

L’utilité du système : production et stockage

Face à ce système tout nouveau, il est essentiel de comprendre son réel intérêt. Lorsque vous installez un tel système chez vous, vous produisez votre propre électricité. Cette électricité, une fois générée, peut être consommée directement par vos appareils électroménagers ou tout autre dispositif électrique dans votre logement. De plus, si vous produisez plus d’électricité que nécessaire, elle est stockée dans la batterie pendant la journée et peut être utilisée pendant la nuit ou à tout autre moment où les panneaux solaires ne produisent pas. C’est un cercle vertueux où la production et la consommation d’énergie sont harmonieusement équilibrées.

L’un des principaux avantages de ce système est son autonomie par rapport au réseau électrique traditionnel. Nul besoin de déclarer votre production d’électricité à votre fournisseur. Les appareils de votre domicile consommeront automatiquement l’électricité produite par votre installation solaire. Le rôle de l’utilisateur est alors de définir la quantité d’électricité à produire, et le système s’occupe du reste, distribuant l’énergie à votre réseau interne. Il est également possible d’opter pour un système qui ne comprend pas de batterie et qui injecte simplement l’électricité produite directement dans le réseau pendant la journée.

Avec l’option des prises connectées, vous avez un atout majeur pour optimiser la gestion de votre énergie. Ces prises, grâce à leur capacité de mesure, peuvent déterminer avec précision les besoins énergétiques de chaque appareil connecté. En l’absence de ces prises, la tâche revient au propriétaire de faire ces estimations.

Bien que le système ait de nombreux avantages, il présente certaines limites. Par exemple, l’onduleur ne permet pas de prélever de l’électricité du réseau pour charger la batterie. Si vous aviez l’idée, comme certains, de charger la batterie pendant la nuit lorsque l’électricité est moins chère et de l’utiliser pendant la journée lorsque les tarifs sont plus élevés, cela serait malheureusement impossible avec ce système.

Les panneaux solaires, même s’ils peuvent sembler spécifiques à une marque ou à un modèle, sont en réalité assez universels. Vous n’êtes pas limité aux seuls panneaux proposés par EcoFlow. Grâce à des prises standardisées, vous pouvez connecter d’autres marques ou modèles de panneaux pour atteindre la capacité maximale de 800 watts. Cependant, il est essentiel de noter que ce chiffre est théorique. Les conditions réelles, comme l’ensoleillement ou l’angle des panneaux, influenceront la production effective d’électricité. Pour le dire autrement : vous ne produirez jamais 800 watts ; généralement, c’est 80 à 90 % de cette valeur au maximum.

Est-ce que ça fonctionne ?

Face à un tel investissement, la première question à se poser : est-ce que ça fonctionne ? La réponse est « oui ». Une fois installé et correctement configuré, le système EcoFlow fonctionne presque sans intervention. Grâce à une application intuitive, vous pouvez suivre en temps réel la production, le stockage et la consommation d’énergie. Vous aurez ainsi une vision claire des économies réalisées au fil du temps.

EcoFlow n’est pas seulement connu pour son innovante technologie, mais aussi pour la robustesse et la fiabilité de ses composants. Les avis et retours des utilisateurs témoignent de la durabilité et de la performance des batteries et autres composants de la marque. Si vous êtes déjà en possession d’une batterie EcoFlow, il est possible de la coupler avec l’onduleur PowerStream et d’ajouter d’autres panneaux solaires pour maximiser la capacité du système.

Pour les geeks, dont je fais partie, suivre et optimiser la performance de son installation solaire devient presque un passe-temps. Grâce à l’application, il est possible de suivre en temps réel la production d’énergie et d’ajuster la position des panneaux pour maximiser leur rendement. C’est un défi permanent pour obtenir le meilleur de son installation et atteindre des pics de production. De plus, ce « jeu » a l’avantage supplémentaire d’être bénéfique pour l’environnement et votre portefeuille.

Est-ce que c’est rentable ?

La question de la rentabilité est certainement celle qui intéresse le plus, et la réponse dépend de nombreux facteurs individuels. Les conditions géographiques, climatiques et économiques varient pour chaque utilisateur. Un emplacement bien exposé au soleil avec des conditions météorologiques favorables peut augmenter le rendement de votre installation. De même, le coût de l’électricité de votre fournisseur influencera le montant des économies réalisées.

L’investissement de départ, d’environ 3 000 euros pour le kit complet EcoFlow, peut sembler élevé. Et, il l’est. Cependant, cela inclut une batterie de pointe, des panneaux solaires de qualité, ainsi que tous les accessoires nécessaires pour une installation efficace. Cet investissement initial est à mettre en perspective avec les économies futures, notamment grâce à une production d’électricité qui peut varier, selon les conditions, de 0,5 à 3 kWh par jour.

Si l’on se base sur une production moyenne de 1,5 kWh par jour, cela représente environ 550 kWh d’électricité par an. À un tarif moyen de 20 centimes le kWh, les économies oscillent entre 50 et 200 euros annuellement. C’est décevant ? Pas nécessairement. Tout dépend de l’usage que vous faites du kit. Pour un appartement de 50 m² où la consommation annuelle ne dépasse généralement pas les 3 000 kWh, ce kit a le potentiel de réduire sensiblement vos factures énergétiques. Autre exemple, en le couplant avec des activités de camping ou des escapades occasionnelles, vous multipliez ses utilisations, optimisant ainsi son amortissement.

Si les économies réalisées au début peuvent sembler modestes, il faut garder à l’esprit que le coût de l’électricité tend à augmenter avec le temps. Ainsi, le kit EcoFlow deviendra de plus en plus rentable à mesure que les tarifs énergétiques augmentent. De plus, avec la capacité de stockage offerte par la batterie, vous pouvez éviter les pics tarifaires, comme ceux proposés dans les offres telles que Tempo d’EDF, et optimiser davantage vos économies. C’est une vision à long terme qui, à terme, peut s’avérer bénéfique pour votre portefeuille et pour l’environnement.

Prix et disponibilité de l’EcoFlow PowerStream

Proposé à 369 euros pour le micro-onduleur seul, il s’adresse à ceux qui ont déjà fait l’acquisition de panneaux solaires. Toutefois, le kit intégrant 800 watts de panneaux solaires rigides et le micro-onduleur, disponible à 1 066 euros, présente sans conteste le meilleur rapport qualité-prix. Avec cette offre, la rentabilité peut être atteinte en seulement cinq ans, du moins en théorie. Il est également rassurant de savoir que le micro-onduleur est couvert par une garantie de 10 ans, tandis que les panneaux solaires bénéficient d’une garantie deux fois plus longue, soit 20 ans.

L’offre se diversifie davantage pour ceux qui souhaitent acquérir le kit complet EcoFlow PowerStream avec batterie incluse. Le coût oscille de 2400 à 4 300 euros, en fonction de la capacité de la batterie choisie. Avant de s’engager dans un tel achat, il est primordial de bien définir ses besoins. Le type de panneaux solaires, qu’ils soient souples ou rigides, dépendra grandement de l’utilisation prévue. Pour un usage extérieur et nomade, les panneaux souples sont indéniablement à privilégier, pour leur transportabilité. Comme vous pouvez le voir, le coût de la batterie est important… c’est à vous d’estimer le besoin de votre installation.

Enfin, la prise connectée, Smart Plug, est optionnelle, mais elle peut s’avère utile dans ce genre de configuration. Elle est vendue à 36 euros l’unité.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.