Test du Ecovacs Winbot W2 Omni : une mallette portative pour des vitres toujours propres

Pourquoi ne pas laisser une machine entretenir seule vos vitres et fenêtres ? L'Ecovacs Winbot W2 automatise presque entièrement le nettoyage des fenêtres. Son format portatif facilite l'accès à certaines fenêtres, mais son prix peut refroidir certains acheteurs. Dans ce test complet, analysons en détail les capacités de nettoyage du Winbot W2 et s'il simplifie réellement le lavage de vitres.

Ecovacs est un des leaders dans le domaine de l’automatisation de l’entretien domestique, qu’il s’agisse de robots aspirateurs et même de tondeuses. La marque dispose également d’une large gamme de robots laveurs de vitres, dont le W1 Pro que nous avions déjà testé.

Malgré des performances satisfaisantes, ce dernier devait constamment être branché à une prise pour fonctionner, ce qui compliquait son utilisation sur certaines fenêtres. Avec le Winbot W2 Omni, nettoyer les vitres devient encore plus simple, puisque la valise est équipée d’une batterie, éliminant la nécessité d’une prise à proximité. De plus, le cycle peut désormais être amorcé directement depuis la mallette, sans besoin d’utiliser une application. Les performances de nettoyage sont de plus améliorées, pour des résultats encore plus probants, notamment le long des bords.

Avec son tarif de 600 euros, l’Ecovacs Winbot W2 est un achat réfléchi et un véritable investissement dans l’entretien de vos fenêtres. Voyons en détail s’il en vaut la peine et s’il sait efficacement faire briller les fenêtres.

Un design pratique et transportable

L’Ecovacs Winbot W2 Omni se présente sous la forme d’une valise qui ressemble à s’y méprendre à une petite glacière, en partie à cause de la poignée supérieure qui facilite le transport. En y regardant de plus près, on remarque trois boutons sur la partie supérieure, permettant d’allumer le robot et de lancer le nettoyage, de rembobiner le câble ou de permuter d’un mode à l’autre.

Une trappe, discrètement placée à l’arrière de la mallette, dissimule une encoche pour y ranger les câbles de recharge et d’ancrage, ainsi que les deux serpillières double-face fournies dans le kit. Quant à la partie avant, elle s’ouvre entièrement pour donner accès au robot, qui se positionne sur des crochets pour le maintenir en place. Une fois celui-ci retiré, une encoche accueille quant à elle le liquide de nettoyage, lui aussi fourni.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Le robot reprend quant à lui la forme des générations précédentes, à savoir un format carré de 271 x 271 x 77 mm, sur lequel on retrouve une poignée sur le dessus. Une ouverture permet de verser le produit d’entretien, distribué automatiquement par les trois buses haute pression situées des deux côtés. Sur le dessous, le robot utilise des chenilles pour se déplacer, ainsi qu’un système d’aspiration au centre pour le maintenir en place. Des Velcros placés tout autour permettent d’y fixer la serpillière, tandis que des capteurs de pression sont situés à chaque coin pour s’assurer qu’il ne tombe pas ou détecter un changement de pression.

L’ensemble est pratique à transporter, avec un encombrement relativement faible de 312 x 215 x 327 mm et un poids d’environ 7,5 kg. À noter qu’il existe également une version du Winbot W2 sans mallette, qu’il faut impérativement brancher à une prise.

L’ensemble est globalement bien fini, sans jeu perceptible. Les plastiques et matériaux utilisés sont de bonne qualité et paraissent solides. On regrette simplement l’absence d’amortisseur sur la poignée de la mallette, qui fait un bruit désagréable en rebondissant une fois lâchée.

Une application presque superflue, et c’est une bonne chose

Le Winbot W2 Omni peut être contrôlé par l’application Ecovacs, pratique si vous avez déjà un aspirateur ou une tondeuse de la marque. Celle-ci utilise une connexion Bluetooth pour se connecter au robot et ajuster les paramètres de nettoyage. Quatre modes sont proposés, à savoir :

Nettoyage profond, recommandé pour les vitres extérieures. Il permet un entretien complet de la surface vitrée, ainsi qu’un passage sur les rebords, pour des résultats optimaux.

Nettoyage intensif, qui assure une couverture dense et complète de la fenêtre, utile pour des vitres intérieures sales ou extérieures avec quelques légères traces.

Nettoyage rapide, recommandé pour un dépoussiérage léger, sans traces visibles.

Nettoyage des bords : pour un passage focalisé sur les bordures de la fenêtre.

Il faut noter qu’une des spécificités de l’Ecovacs Winbot W2 Omni est sa capacité à être entièrement contrôlé sans application, grâce aux boutons présents sur la mallette. Ainsi, vous pouvez lancer un cycle et basculer d’un mode à l’autre sans avoir à utiliser votre téléphone.

Toutefois, en plus de la sélection du mode, l’utilisation de l’application permet de déplacer le robot sur la fenêtre, manuellement pulvériser du produit à vitres et de lancer le lavage d’une zone spécifique. En plus de ces actions, il est possible d’ajuster le volume des alertes vocales, d’effectuer des mises à jour et d’ajuster les paramètres de pulvérisation automatique du produit à vitre.

Comme nous le verrons plus bas, un mode spécifique, activable depuis l’application, permet de faire tourner les chenilles afin de les nettoyer avec un chiffon.

Dans les faits, j’ai rarement utilisé l’application et nous verrons plus bas que l’utilisation du Winbot W2 Omni est un jeu d’enfant. J’ai particulièrement apprécié le fait de ne pas avoir à dégainer mon smartphone pour l’entretien des vitres, mais surtout de pouvoir relancer un cycle pour chaque fenêtre simplement en plaçant le robot sur une vitre, sans nécessiter d’autres actions.

Simple à utiliser, mais des résultats mitigés

À l’utilisation, le Winbot W2 Omni ne demande que peu de préparation. L’avantage de son format est que la mallette intègre une batterie de 4 500 mAh, offrant jusqu’à 110 minutes d’autonomie. Il suffit donc de la recharger, avant de la transporter à proximité des fenêtres à nettoyer. La station est équipée d’une ventouse, assurant qu’elle reste maintenue en place pendant le cycle. Je regrette toutefois qu’il soit impossible d’utiliser le robot durant la recharge, même si Ecovacs a probablement préféré éviter que les câbles ne s’emmêlent entre eux durant le nettoyage.

Pour le reste, il faut juste sortir le robot de la valise, placer la serpillière dessus, et éventuellement remplir le réservoir. Une fois la station allumée, placez le robot sur la vitre à nettoyer pour qu’il s’attache automatiquement et commence le cycle. Le câble se déroule de lui-même, tout au long du cycle. Il est également recommandé d’utiliser le câble d’ancrage fourni en attachant le mousqueton, même si je dois avouer que je ne m’en suis jamais servi, sans avoir eu de problème.

Selon le mode sélectionné, le robot adapte automatiquement sa navigation, en identifiant les rebords de la fenêtre, à la fois en utilisant ses bumpers, mais aussi les capteurs de vide, pour éviter qu’il ne tombe en nettoyant une paroi de douche par exemple. Il commence par l’extrémité en haut à gauche de la fenêtre et se déplace en zigzag, tout en pulvérisant du liquide à haute pression, soit à droite, soit à gauche. Ecovacs recommande d’ailleurs d’utiliser sa propre solution, mais je dois avouer que j’ai essayé avec du produit à vitre dilué dans de l’eau, sans rencontrer le moindre souci.

En fonction du mode, l’écartement entre chaque aller-retour sera plus ou moins important, pour nettoyer plus en profondeur. De même, si vous choisissez un nettoyage en profondeur, le robot terminera par nettoyer les rebords de la fenêtre, pour un entretien complet. Durant le cycle, il peut également détecter et contourner des obstacles, tels qu’une poignée, par exemple. En revanche, le robot ne peut pas franchir des seuils, c’est-à-dire qu’il faut le laisser nettoyer vitre par vitre et le déplacer manuellement si elles ne sont pas d’un seul tenant.

Le Winbot W2 n’est d’ailleurs pas prévu pour fonctionner sur de petites fenêtres, nécessitant des dimensions minimales de 30 x 40 cm, afin qu’il puisse efficacement naviguer.

Dans la pratique, j’ai utilisé le Winbot W2 pour nettoyer différentes fenêtres. Commençons par le cas de mes vitres intérieures, constamment salies par mon samoyède, qui aime particulièrement apposer sa truffe humide sur la baie vitrée. En utilisation rapide, sans humidifier la serpillière au préalable, les résultats sont assez médiocres, malgré la pulvérisation automatique de produit à vitres par le robot. Les traces fines disparaissent, mais le robot peine à venir à bout des autres. Je suis donc la recommandation d’Ecovacs en rinçant et essorant cette fois-ci la serpillière avant de l’installer. Les résultats sont bien meilleurs et l’humidité de la serpillière facilite grandement le nettoyage des taches.

Passons cette fois-ci aux vitres extérieures, encore plus difficiles à nettoyer, car salies par la poussière, la pluie, le pollen et autres impuretés. J’ai cette fois-ci préféré suivre la préconisation de la marque et j’ai donc rincé et essoré la serpillière avant de la placer sur le robot. Malgré cette action et le fait que le robot pulvérise du produit, les tâches incrustées ne partent pas. La serpillière ne fait que passer et ne frotte ni ne gratte la saleté sèche et incrustée.

Le nettoyage des rebords est quant à lui approximatif, même avec le mode dédié. Il convient donc d’effectuer un passage manuel au torchon pour venir à bout des projections et taches aux extrémités de la vitre.

Globalement, les fenêtres sont propres et les résultats sont corrects. Toutefois, il faut garder en tête que le Winbot W2 n’est pas fait pour retirer la saleté incrustée, mais surtout pour un dépoussiérage automatisé de vos carreaux, parois de douche et miroirs.

Par ailleurs, il lui arrive parfois de laisser lui-même des taches sur les vitres, notamment lorsqu’il a terminé. Bien que celui-ci reste accroché pendant deux heures jusqu’à que vous le retiriez manuellement, le fait dele toucher légèrement peut laisser une trace de serpillière sur la vitre, ce qui oblige souvent à passer un dernier coup à la main.

Pour ce qui est de la durée, le robot met approximativement huit minutes pour nettoyer une grande vitre de 84 x 175 cm en nettoyage profond. Cette durée est réduite à seulement trois minutes en mode rapide. Pour ce qui est du bruit, il n’est pas particulièrement silencieux, émettant environ 70 décibels, ce qui est assez bruyant et handicapant si vous comptez regarder la télévision, travailler ou tenir une conversation.

Un entretien minimal

L’entretien de l’Ecovacs Winbot W2 Omni est très simple. Après chaque utilisation, il suffit de laver la lingette et de s’assurer qu’elle est bien humidifiée avant de la replacer sur le robot. Il faut recharger la mallette pour maintenir une autonomie suffisante. Il est aussi important de vérifier le niveau de liquide avant ou après chaque cycle.

Il convient toutefois d’essuyer les quelques capteurs et buses du robot de temps à autre, afin d’éviter l’accumulation de saleté et leur encrassement. Mis à part ces quelques tâches, les chenilles articulées peuvent se salir. Dans les faits, vous ne devrez le faire que très rarement, notamment car des brosses sont intégrées à la conception du robot. Si toutefois cela était nécessaire, il faut accéder aux paramètres du robot dans l’application pour qu’elles se mettent en fonction, afin de pouvoir les essuyer entièrement.

Prix et disponibilité

L’Ecovacs Winbot W2 Omni est d’ores et déjà disponible à 599 euros sur Amazon, ainsi que chez Boulanger et Fnac Darty. Il est également disponible en version sans mallette, et donc sans batterie, pour 100 euros de moins, soit 499 euros, uniquement sur Amazon.