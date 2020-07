Facebook Messenger déploie le partage d’écran sur iOS et Android

Facebook a annoncé l’arrivée de la fonction partage d’écran dans Messenger, pour les appels vidéo au sein de l’appli iOS ou Android.

Facebook Messenger n’en finit plus de multiplier les nouvelles fonctions ces derniers mois. Mode sombre, appel vidéo jusqu’à huit personnes affichées, arrivées des salles Rooms pour discuter en groupe plus large, une sécurité renforcée, etc. A nouvelle semaine, nouvelle fonction et voici donc le partage d’écran qui est déployé sur iOS et Android. Il était déjà disponible pour les versions Desktop.

Désormais, lorsque vous serez en appel vidéo avec vos proches et amis depuis votre smartphone, vous allez pouvoir leur montrer le contenu de votre écran. Plus besoin de passer par l’ordinateur ou de faire des contorsions pour montrer l’écran du PC avec la caméra de votre smartphone. Entre vous et votre écran, vous n’aurez plus à choisir qui montrer et vous pourrez voir tout le monde en même temps.

Du partage jusqu’à 16 personnes dans Messenger Rooms

Cela pourra s’avérer pratique pour préparer un projet, faire du shopping, partager les photos de vacances ou montrer un document. Vous pouvez partager l’écran avec huit personnes en appel vidéo et jusqu’à 16 si vous passez par une salle Messenger Rooms.

Facebook promet d’ajouter prochainement la possibilité de contrôler qui est autorisé à partager son écran dans Messenger Rooms, mais aussi d’augmenter le nombre de personnes avec lesquelles vous allez pouvoir le partager (jusqu’à 50 participants).

Comment activer le partage d’écran ?

Le déploiement est en cours et nécessite de faire la dernière mise à jour de Facebook Messenger.

Lancez une conversation vidéo avec un ou plusieurs participants

Faites glisser le menu du bas de la fenêtre vers le haut. Les options de la conversation apparaissent

Activez le partage d’écran. Un message apparaît pour valider l’action. Votre caméra s’éteint alors et vos interlocuteurs voient votre écran à votre place.