Fitbit permet désormais de suivre sa courbe de glycémie dans son application

Fitbit a ajouté une nouvelle fonction dans son application : la courbe de glycémie. Celle-ci permettra par exemple aux personnes diabétiques de retrouver toutes leurs données au sein d’une même application.

Depuis quelques années, les constructeurs d’appareils dédiés à la santé multiplient les différents suivis possibles. Outre le rythme cardiaque, la SpO2 ou l’électrocardiogramme, qui peuvent être mesurés directement par certains appareils, il est également possible de rentrer manuellement certaines informations.

